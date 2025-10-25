IND vs AUS 3rd ODI 2025 Scorecard: तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से रौंदा, रोहित शर्मा और विराट कोहली रहे जीत के हीरो, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला गया. भारत ने आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर सीरीज़ में सम्मानजनक जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर ऑलआउट हो गई. जबाब में भारत ने मात्र 38.3 ओवर में 237 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और 69 गेंदें शेष रहते धमाकेदार जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कुमार संगकारा को पछाड़ विराट कोहली ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे अच्छा प्रदर्शन मैट रेनशॉ ने किया, जिन्होंने 56 गेंदों में 58 रन बनाए. इसके अलावा कप्तान मिचेल मार्श ने 41 रन बनाकर टीम को स्थिरता देने की कोशिश की. भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, जिसमें हर्षित राणा ने 8.4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद मजबूत रही. सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कप्तान की भूमिका बखूबी निभाते हुए नाबाद 121 रन बनाए और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया. उनके साथ विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 81 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए। शुभमन गिल ने भी 26 गेंदों में 24 रन बनाकर टीम की जीत की नींव रखी. भारत ने मात्र 38.3 ओवर में 237 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और 69 गेंदें शेष रहते धमाकेदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज़ में 1-2 से हार के बावजूद आत्मविश्वास बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की.