भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला गया. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. इस मुकाबले में टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा गई और पूरी टीम 18.4 ओवर में मात्र 125 रन पर सिमट गई. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 126 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया. ऑस्‍ट्रेलिया को एक ओवर में लगा दोहरा झटका, 6 विकेट गिरा; जसप्रीत बुमराह ने मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट को किया आउट

टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यह फैसला कप्तान मिचेल मार्श के लिए शानदार साबित हुआ क्योंकि भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके. जोश हैजलवुड ने अपनी खतरनाक स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ से भारतीय शीर्ष क्रम को झकझोर दिया.

भारत की ओर से केवल युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने संघर्ष किया और शानदार 68 रन (37 गेंदों) की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में कई बेहतरीन चौके और छक्के लगाए और दर्शकों को रोमांचित किया. हालांकि उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका. हर्षित राणा ने 35 गेंदों पर 35 रन बनाकर थोड़ा योगदान दिया, जबकि अक्षर पटेल 7 रन बनाकर आउट हुए.

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में जोश हैजलवुड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 4 ओवर में केवल 13 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. उनके अलावा नाथन एलिस ने 3.4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट और जेवियर बार्टलेट ने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट चटकाए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत आक्रामक रही. कप्तान मिचेल मार्श ने 26 गेंदों पर 46 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे. ट्रैविस हेड ने 15 गेंदों पर 28 रन जोड़े, जबकि जोश इंग्लिस ने 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर टीम को स्थिरता दी. भारतीय गेंदबाजों ने बीच में कुछ विकेट जरूर झटके, लेकिन स्कोर छोटा होने के कारण दबाव नहीं बना सके.

टीम इंडिया की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. कुलदीप यादव ने भी 3.2 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए. अंततः ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 126/6 का स्कोर बनाकर मुकाबला अपने नाम किया.