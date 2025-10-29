Why Is Nitish Kumar Reddy Not Playing? पहले मैच में नहीं नजर आए नितीश कुमार रेड्डी, ये है वजह

India National Cricket Team vs Australia Men's Cricket Team Match: भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रिय क्रिकेट टीम के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जानकारी दी है कि नितीश कुमार रेड्डी एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान बाएं पैर की क्वाड्रिसेप्स (जांघ) मसल में चोटिल हो गए थे. उनकी रिकवरी की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब उन्हें गर्दन में ऐंठन (Neck Spasm) की भी शिकायत है जिसकी वजह से उनकी रिकवरी और मूवमेंट पर असर पड़ा है. इसी कारण मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और उन्हें शुरुआती मैचों तक आराम दिया गया है.

