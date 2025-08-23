ICC Women's ODI World Cup 2025 Update: टीम इंडिया के वर्ल्ड कप वेन्यू में हुआ बदलाव, नॉक आउट मैच पर भी पड़ा असर; यहां देखें पूरा कार्यक्रम

ICC Women’s Cricket World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आगामी महिला वर्ल्ड कप 2025 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हाईब्रिड मॉडल के आधार पर खेला जाएगा. इस बीच विश्व कप की तारीखों का ऐलान हो गया है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर को होगी, जहां मेज़बान भारत की टीम बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में श्रीलंका (Sri Lanka) से भिड़ेगी. वहीं, पाकिस्तान (Pakistan) की महिला टीम अपने सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो (Colambo) में 5 अक्टूबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दोपहर 3 बजे से खेले जाएंगे. यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: आगामी एशिया कप में ये भारतीय बल्लेबाज मचा सकते हैं तांडव, तोड़ देंगे टी20 के बड़े-बड़े रिकॉर्ड!
टूर्नामेंट में ये 8 टीमें लेंगी हिस्सा
इस बार भी यह टूर्नामेंट 2022 की तरह ही होगा, जिसमें 8 टीमें राउंड-रॉबिन प्रारूप में एक-दूसरे से खेलेंगी. टॉप की चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. मेजबान टीम इंडिया के अलावा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका ने सीधे टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था. वहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने लाहौर में इस साल के क्वालीफायर के जरिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है.
आगामी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के शेड्यूल में एक खास बदलाव किया है. बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैच मुंबई के डीव्हाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे. बेंगलुरु भगदड़ मामले के बाद कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के आयोजन को रोक दिया है. इस बदलाव का टीम इंडिया के दो मैचों पर असर पड़ा है, जिससे शेड्यूल में बदलाव आया है.
टीम इंडिया के वर्ल्ड कप शेड्यूल में हुआ बदलाव
आईसीसी के नए शेड्यूल जारी करने के बाद टीम इंडिया के इन दोनों मैचों की तारीख तो नहीं बदली, लेकिन जगह बदल गई है. टीम इंडिया के लीग स्टेज में सात मुकाबले खेले जाएंगे.
30 सितंबर: टीम इंडिया बनाम श्रीलंका, गुवाहाटी
05 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान, कोलंबो
09 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, विशाखापत्तनम
12 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम
19 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड, इंदौर
23 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, नवी मुंबई
26 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम बांग्लादेश, नवी मुंबई
नॉक आउट मैच के शेड्यूल में भी हुआ बदलाव
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में से एक जगह खेला जाएगा. वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह नवी मुंबई के डीव्हाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं इस वर्ल्ड कप का फाइनल भी नवी मुंबई या कोलंबो में से किसी एक जगह खेला जाएगा.
पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेती है, तब नॉकआउट मैच का एक मुकाबला कोलंबो में होगा. वहीं अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच जाती है, तब वर्ल्ड कप का फाइनल श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खेला जाएगा. इस वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सभी मैच कोलंबो में खेले जाएंगे.
