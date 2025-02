ICC Women's U19 World Cup 2025 Team Of Tournament: आईसीसी ने जारी किया अंडर19 महिला टी20 वर्ल्ड कप की टूर्नामेंट स्क्वाड, भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, यहां देखें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

India Women's U19 National Cricket Team vs South Africa Women's U19 National Cricket Team: भारतीय अंडर-19 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला 02 फ़रवरी(शनिवार) को क्वालालंपुर( Kuala Lumpur) के बयूमास ओवल(Bayuemas Oval) में खेला गया. भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया. U19 महिला टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम के चार खिलाड़ियों को आईसीसी द्वारा घोषित की गई टीम ऑफ द टूर्नामेंट में स्थान मिला है. ये चार खिलाड़ी गोंगड़ी त्रिशा, जी कमेलिनी, आयुषी शुक्ला और वैष्णवी शर्मा हैं. यह भी पढ़ें: भारतीय महिला अंडर19 टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार बनी विश्व चैंपियन, यहां देखें SAWU19 बनाम INDWU19 मैच का स्कोरकार्ड

आईसीसी ने जारी किया अंडर19 महिला टी20 वर्ल्ड कप की टूर्नामेंट स्क्वाड

The next generation of stars who lit up the Women's #U19WorldCup 2025 in Malaysia with their shining performances 🌟

More on the Team of the Tournament ➡️ https://t.co/5OsSr9uSNA pic.twitter.com/Ayn3fRUTWs

— ICC (@ICC) February 3, 2025