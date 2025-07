How To Watch Australia Champions vs West Indies Champions, 7th Match WCL 2025 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए मुकाबले का लुफ्त

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स

How And Where To Australia Champions vs West Indies Champions, 7th Match Watch World Championship of Legends 2025 Live Streaming: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL 2025) का सातवां मुकाबला आज यानी 23 जुलाई को मैच ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस के बीच में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉर्थम्प्टन (Northampton) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया अपने पहले पूरे मुकाबले में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में दम दिखाना चाहेगा, जबकि वेस्टइंडीज अपने पिछले रोमांचक जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की अगुवाई ब्रेट ली (Brett Lee) कर रहे हैं. जबकि, वेस्ट इंडीज चैंपियंस की कमान क्रिस गेल (Chris Gayle) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. यह भी पढ़ें: India vs England, Manchester Test Day 1 Live Score Update: टीम इंडिया को लगा पहला बड़ा झटका, सलामी बल्लेबाज केएल राहुल हुए आउट

ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस का पहला मुकाबला इंग्लैंड चैंपियंस के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था. मैच के दौरान उनके गेंदबाजों ने कुछ अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन महत्वपूर्ण मौकों पर रन भी लुटाए. अब उनकी नज़र अपने अभियान की पहली जीत पर है, ताकि टूर्नामेंट में लय हासिल की जा सके. वहीं वेस्टइंडीज चैंपियंस इस मैच में ज़बरदस्त आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे. पिछले मुकाबले में उन्होंने इंग्लैंड को 9 रन से हराया था. इस जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज फिडेल एडवर्ड्स, जिन्होंने पांच विकेट लेकर इंग्लिश बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी. अब कैरेबियाई दिग्गज इस जीत को आगे बढ़ाना चाहेंगे.

शोपीस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के चार अलग-अलग स्थानों पर 18 ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिल रहा हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दूसरे सीजन में छह टीमें हिस्सा ले रही हैं. साल 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह की टीम इंडिया छह टीमों के टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का पहला सीजन भारत चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर जीता था. इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी. इसमें पाकिस्तान चैंपियंस की कमान मोहम्मद हफीज के हाथों में है.

डब्लूसीएल 2025 में भारत चैंपियंस के अलावा पाकिस्तान चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस, साउथ अफ्रीका चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस की टीमें भी हिस्सा लेंगी. जानिए भारत में इस मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा, लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी. इस मैच का टाइम क्या है.

ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस मैच कब और कहां खेला जाएगा.

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का सातवां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस की टीम के बीच में आज यानी 23 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉर्थम्प्टन के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस मैच कितने बजे शुरू होगा?

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 मेंऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस के बीच मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा. भारतीय समयनुसार ये मैच रात को 9 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स 2025 में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. मैच स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी पर प्रसारित होगा.

ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस: शॉन मार्श, क्रिस लिन, डार्सी शॉर्ट, बेन डंक (विकेटकीपर), कैलम फर्ग्यूसन, डैनियल क्रिश्चियन, बेन कटिंग, स्टीव ओ’कीफ, नाथन कूल्टर-नाइल, ब्रेट ली (कप्तान), पीटर सिडल.

वेस्टइंडीज चैंपियंस: ड्वेन स्मिथ, क्रिस गेल (कप्तान), लेंडल सिमंस, कीरोन पोलार्ड, विलियम पर्किंस, चैडविक वाल्टन (विकेटकीपर), ड्वेन ब्रावो, एश्ले नर्स, शेल्डन कॉटरेल, फिडेल एडवर्ड्स, सुलेमान बेन.

नोट: ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.