WI vs PAK 2nd ODI 2025 Dream11 Prediction: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान दुसरे वनडे से पहले जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान (Photo Credit:X@windiescricket)

Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Dream11 Prediction: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का दूसरा मुकाबला 10 अगस्त(रविवार) को त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में खेला जाएगा. तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ को हराकर 1-0 की बढ़त बना ली और अब दोनों टीमें दूसरे वनडे 2025 में पाकिस्तान न केवल सीरीज़ जीतना चाहेगा बल्कि अजेय बढ़त भी हासिल करना चाहेगा. पहले वनडे में बल्लेबाज़ों का दबदबा देखने को मिला, जहां पांच खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़े, लेकिन गेंदबाज़ी में केवल पाकिस्तान के गेंदबाज़ ही प्रभाव छोड़ सके. वहीं, ड्रीम11 फैंटेसी क्रिकेट में हिस्सा लेने के इच्छुक फैंस दूसरे वनडे के लिए टिप्स और टीम प्रेडिक्शन की जानकारी भी तलाश रहे हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा हैं वेस्टइंडीज और पाकिस्तान का रिकॉर्ड, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

डेब्यू मैच खेल रहे हसन नवाज़ और ऑलराउंडर हुसैन तलात ने पाकिस्तान को पांच विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जबकि कप्तान मोहम्मद रिज़वान और तेज़ गेंदबाज़ शाहीन अफरीदी ने भी जीत में योगदान दिया. हार के बावजूद वेस्टइंडीज़ के लिए एविन लुईस, शाई होप और रोस्टन चेस के अर्धशतक सकारात्मक पहलू रहे, लेकिन सीरीज़ में बने रहने के लिए दूसरे वनडे में उनकी गेंदबाज़ी को बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

पाकिस्तान बनाम पाकिस्तान दूसरे वनडे 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन:

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, जेडेन सील्स, जेडीया ब्लेड्स

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अब्दुल्ला शफीक, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), सलमान आगा, हसन नवाज, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- मोहम्मद रिजवान (PAK), शाई होप (WI) को पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- एविन लुईस (WI), हसन नवाज़ (PAK), बाबर आज़म (PAK) को पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- रोस्टन चेस (WI), हुसैन तलात (PAK), गुडाकेश मोती (WI) को पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- शामार जोसेफ (WI), शाहीन अफरीदी (PAK), नसीम शाह (PAK) आपकी पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: मोहम्मद रिज़वान (PAK), शाई होप (WI), एविन लुईस (WI), हसन नवाज़ (PAK), बाबर आज़म (PAK), रोस्टन चेस (WI), हुसैन तलात (PAK), गुडाकेश मोती (WI), शामार जोसेफ (WI), शाहीन अफरीदी (PAK), नसीम शाह (PAK)

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप मोहम्मद रिज़वान (PAK) और उप-कप्तान के रूप में शाई होप (WI) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.