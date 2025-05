RR vs PBKS TATA IPL 2025 Preview: राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग के 59वें मुकाबले से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स

Rajasthan Royals vs Punjab Kings: राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) आईपीएल 2025 का 59वां मुकाबला 18 मई(रविवार) को जयपुर(Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम(Sawai Mansingh Stadium) में खेला जाएगा. दोनों टीमें लीग चरण के अंतिम मुकाबलों में हैं और अंकतालिका में बेहतर स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं. ऐसे में यह मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. राजस्थान रॉयल्स जहां अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ प्लेऑफ की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी, वहीं पंजाब किंग्स भी जीत के साथ टूर्नामेंट को सम्मानपूर्वक समाप्त करना चाहेगी. दोनों टीमों के पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. यह मुकाबला न केवल प्लेऑफ की तस्वीर को साफ करेगा, बल्कि फैंस को भी एक और हाई-ऑक्टेन मैच का रोमांच देगा. जयपुर में दर्शकों के बीच इस मुकाबले को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. आईपीएल का अगला सीजन खेलते नजर आ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, CSK कैंप से नहीं मिला रिटायरमेंट का कोई संकेत- रिपोर्ट

राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(PBKS vs RR Head-To-Head Record in IPL): राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में अब तक 29 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है, जिन्होंने 17 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं पंजाब किंग्स को 12 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच अब तक कोई भी मुकाबला टाई या बिना नतीजे के समाप्त नहीं हुआ है, जो इस प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को दर्शाता है. हर बार जब ये टीमें आमने-सामने होती हैं, तो मुकाबला बेहद रोमांचक और करीबी देखने को मिलता है.

राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(PBKS vs RR IPL 2025 Key Players To Watch Out): संजू सेमसन, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह, नितीश राणा, युजवेंद्र चहल, वानिंदु हसरंगा ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(PBKS vs RR Mini Battle): PBKS के विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और RR के विकेटटेकर गेंदबाज नंद्रे बर्गर के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, संजू सैमसन बनाम अर्शदीप सिंह भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, जो चेपॉक की परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) आईपीएल 2025 का 59वां मुकाबला 18 मई(रविवार) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 03:30 PM बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 03:00 PM को होगा.

राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. जो जियो और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के विलय के बाद दर्शक आईपीएल मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) आईपीएल 2025 मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियोहॉटस्टार ऐप पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां प्रशंसक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर पीबीकेएस बनाम आरआर मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मिशेल ओवेन, हरप्रीत बराड़, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विजयकुमार विशाक, जेवियर बार्टलेट

इम्पैक्ट प्लेयर्स: प्रवीण दुबे, विजयकुमार वैश्यक, नेहल वढेरा, विष्णु विनोद, हरप्रीत बराड़

राजस्थान रॉयल्स: ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, रियान पराग, वानिंदु हसरंगा, तुषार देशपांडे, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, नंद्रे बर्गर

इम्पैक्ट प्लेयर्स: कुणाल सिंह राठौड़, शुभम दुबे, फजलहक फारूकी, कुमार कार्तिकेय, युद्धवीर सिंह