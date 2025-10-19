Harmanpreet Kaur Half Century: इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप मैच में हरमनप्रीत कौर ने ठोका अर्धशतक, टीम इंडिया के कप्तान ने ये खास कारनामा करने वाली बनी दूसरी भारतीय

Harmanpreet Kaur(Photo credit: X @BCCIWomen)

India Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप(ICC Women’s World Cup) 2025 का 20वां मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें इंग्लैंड की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 288 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीत टीम की पारी दो विकेट जल्दी खो दी लेकिन स्मृति मंधाना के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतक जड़ टीम इंडिया की वापसी कराई हैं. उन्होंने 54 गेंद में 7 चौकों की मदद से ये कारनामा किया है. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 157/2 (28.2) था. इंग्लैंड महिला टीम ने भारत के सामने रखा 288 रनों का विशाल चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, हीदर नाइट ने जड़ा शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

हरमनप्रीत कौर ने जड़ा अर्धशतक

The skipper's turn to bring up 5️⃣0️⃣ 🔝 Captain Harmanpreet Kaur also becomes just the 2️⃣nd #TeamIndia player to score 1000 runs in ICC women's World Cups 🙌 Updates ▶ https://t.co/jaq4eHaH5w#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvENG | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/uGkpCfPYG8 — BCCI Women (@BCCIWomen) October 19, 2025

हरमनप्रीत कौर ये खास कारनामा करने वाली बनी दूसरी भारतीय

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी महिला विश्व कप के इतिहास में एक और बड़ा मील का पत्थर अपने नाम कर लिया है. वह टूर्नामेंट में 1000 रन पूरे करने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी हैं. इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके निरंतर प्रदर्शन को साबित किया है, बल्कि टीम इंडिया के लिए उनकी अहमियत को भी रेखांकित किया है. विश्व कप जैसे बड़े मंच पर लगातार रन बनाना उनके अनुभव, धैर्य और क्लास को दर्शाता है.