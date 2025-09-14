Harmanpreet Kaur Milestone: भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला पहले वनडे में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, 150 वनडे खेलने वाली बनीं तीसरी भारतीय क्रिकेटर

Harmanpreet Kaur (Photo Credit:X@BCCIWomen)

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे (ODI) सीरीज़ का पहला मुकाबला 14 सितंबर(रविवार) को न्यू चंडीगढ़(New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर(Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे (IND-W vs AUS-W 1st ODI 2025) में एक खास उपलब्धि अपने नाम की. कौर ने मैदान पर उतरते ही महिला वनडे क्रिकेट में 150 मैच पूरे कर लिए हैं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया पहले करेगी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वह यह मुकाम हासिल करने वाली तीसरी भारतीय और कुल मिलाकर 10वीं महिला क्रिकेटर बनीं. हरमनप्रीत ने 2009 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और अब तक 150 वनडे मैचों में 4069 रन बनाए हैं, जिसमें सात शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं.

हरमनप्रीत कौर ने 150 वनडे खेलने वाली बनीं तीसरी भारतीय क्रिकेटर

A landmark for Harmanpreet Kaur — 150 ODIs! 🙌 4069 runs, 31 wickets, and countless match-winning memories! 🏏#CricketTwitter #INDvAUS pic.twitter.com/6ivkBhx9cD — Female Cricket (@imfemalecricket) September 14, 2025

भारत की ओर से उनसे आगे सिर्फ मिताली राज (232 वनडे) और झूलन गोस्वामी (204 वनडे) हैं. रन बनाने के मामले में भी हरमनप्रीत, मिताली राज और स्मृति मंधाना के बाद तीसरे नंबर पर हैं. वहीं, इसी मैच में ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट ने भी अपने 100वें वनडे मैच का पड़ाव पार कर लिया.