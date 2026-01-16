Harleen Deol Breaks Silence On Being Retired Out After Row Erupts: Retire Hurt के बाद शानदार वापसी: हरलीन देओल ने अगले ही मैच में दिखाई दमदार बल्लेबाज़ी

हरलीन देयोल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Harleen Deol Breaks Silence On Being Retired Out After Row Erupts: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ हरलीन देओल ने चोट के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए अपने जज्बे और फॉर्म दोनों का शानदार प्रदर्शन किया. पिछले मुकाबले में हरलीन को बल्लेबाज़ी के दौरान retire hurt होकर मैदान छोड़ना पड़ा था, जिससे उनके अगले मैच में खेलने को लेकर संशय बना हुआ था. हालांकि, सभी अटकलों को गलत साबित करते हुए हरलीन देओल ने कल खेले गए मैच में बेहतरीन बल्लेबाज़ी की और टीम के लिए अहम योगदान दिया. उन्होंने आत्मविश्वास के साथ स्ट्रोक्स लगाए और दिखा दिया कि चोट अब उनके खेल पर कोई असर नहीं डाल रही है.

टीम के लिए राहत की खबर

हरलीन की यह पारी भारतीय महिला टीम के लिए बड़ी राहत साबित हुई, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को मजबूती देती है. उनकी टाइमिंग, फील्ड के गैप्स खोजने की क्षमता और शांत स्वभाव ने विपक्षी गेंदबाज़ों पर दबाव बनाए रखा.

फैंस और एक्सपर्ट्स ने की तारीफ

सोशल मीडिया पर फैंस ने हरलीन देओल की जमकर तारीफ की. क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि चोट के तुरंत बाद इस तरह की वापसी करना किसी भी खिलाड़ी के मानसिक और शारीरिक फिटनेस को दर्शाता है. कुल मिलाकर, retire hurt होने के बावजूद अगले ही मैच में शानदार प्रदर्शन कर हरलीन देओल ने यह साबित कर दिया कि वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में से एक हैं.

हरलीन देओल ने पिछले मैच में retire out किए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, मैच के बाद जब वह प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड लेने पहुंचीं, तो उनसे एक दिन पहले लिए गए उस फैसले पर सवाल किया गया. इस पर हरलीन ने बेहद संतुलित और परिपक्व जवाब दिया. हरलीन देओल ने कहा कि वह समझती हैं कि यह फैसला क्यों लिया गया था, क्योंकि उस समय डगआउट में विस्फोटक बल्लेबाज़ Chloe Tryon मौजूद थीं, जो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकती हैं.

टीम मैनेजमेंट के फैसले पर जताया भरोसा

पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन के दौरान हरलीन ने कहा, “मैं कल भी अच्छी बल्लेबाज़ी कर रही थी, लेकिन आज आपने देखा कि क्लोई किस तरह से मैच का पूरा सीन बदल सकती हैं. मैंने इसे इसी नजरिए से लिया. क्लोई एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो बड़े शॉट्स लगा सकती हैं, शायद कल यह हमारे पक्ष में नहीं गया, बस वही हुआ.”

खुद के खेल में सुधार की बात भी मानी

हरलीन ने यह भी स्वीकार किया कि इस फैसले से उन्हें अपने खेल के उन पहलुओं का एहसास हुआ, जिन पर अभी काम करने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि शुरुआती दो मैच उनके मुताबिक नहीं गए थे, लेकिन उस पारी ने उन्हें आत्मविश्वास दिया.

उन्होंने आगे कहा, “मेरे लिए यह सिर्फ नॉर्मल तैयारी थी, कुछ अलग नहीं. कल की पारी ने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया. मैं थोड़ा ज्यादा ओवरहिट करने की कोशिश कर रही थी, जबकि यह विकेट टाइमिंग पर खेलने के लिए बेहतर था.”

मानसिक मजबूती की मिसाल

कुल मिलाकर, हरलीन देओल का यह बयान न सिर्फ उनकी क्रिकेटिंग समझ को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह टीम के फैसलों को प्राथमिकता देने वाली एक परिपक्व खिलाड़ी हैं. अगले ही मैच में उनका शानदार प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि उन्होंने उस अनुभव को सकारात्मक रूप से लिया और अपने खेल में सुधार किया.