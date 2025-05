MI vs GT TATA IPL 2025 Eliminator Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबलें में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी गुजरात टाइटन्स, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

गुजरात टाइटन्स बनाम मुंबई इंडियंस(Photo: LatestLY)

Where to Watch Mumbai Indians vs Gujarat Titans Live Telecast: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला 30 मई(शुक्रवार) को मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस अपने पिछले दो मुकाबले हारकर आ रही है, लेकिन टीम के पास शुभमन गिल, राशिद खान और डेविड मिलर जैसे मैच विनर खिलाड़ी हैं जो किसी भी बड़े मौके पर कमाल कर सकते हैं. मुंबई के खिलाफ उनका अब तक का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, ऐसे में टाइटंस की कोशिश होगी कि वे इस लय को बरकरार रखते हुए क्वालिफायर 2 में प्रवेश करें. मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस TATA IPL 2025 एलिमिनेटर मैच पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा मुल्लांपुर के मौसम का मिजाज

वहीं दूसरी ओर, हार्दिक पंड्या की अगुवाई में मुंबई इंडियंस ने सीज़न की धीमी शुरुआत के बाद जबरदस्त वापसी की है. प्लेऑफ जैसे बड़े मुकाबलों का अनुभव इस टीम को मजबूती देता है, और इस अहम मैच में टीम का आत्मविश्वास भी चरम पर होगा. सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी यदि लय में आ गए तो मुंबई को रोकना बेहद मुश्किल होगा. दोनों टीमों के बीच इस टक्कर में रोमांच चरम पर रहेगा और दर्शकों को एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा.

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस आईपीएल 2025 एलिमिनेटर मैच कब और कहां खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2025 का का एलिमिनेटर मुकाबला 30 मई(शुक्रवार) को मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:00 बजे किया जाएगा.

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस IPL 2025 एलिमिनेटर मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

IPL 2025 के सभी मैचों के आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस IPL 2025 मैच दर्शक स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ चैनलों पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस IPL 2025 एलिमिनेटर मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां देखें?

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस IPL 2025 एलिमिनेटर मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. जियोसिनेमा और डिज़्नी+स्टार के विलय के बाद जियोहॉटस्टार पर IPL 2025 के मैचों की स्ट्रीमिंग हो रही है. दर्शक अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर GT बनाम MI मैच का आनंद ले सकते हैं. ध्यान रहे कि लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए सब्सक्रिप्शन चार्जेज़ लागू हो सकते हैं.