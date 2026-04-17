GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Stats And Preview: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 25th Match Record And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 25वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस इस सीजन में संतुलित प्रदर्शन कर रही है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स खराब फॉर्म से जूझ रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Key Players To Watch Out: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया है और टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन संघर्ष करती नजर आई है और टीम इस मैच में वापसी करने की कोशिश करेगी. प्वाइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस मध्य स्थान पर बनी हुई है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स निचले पायदान पर है.

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड टू हेड (GT vs KKR Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 मुकाबले में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले सीजन में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 39 रन से जीत दर्ज की थी.

गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. बल्लेबाजी में शुभमन गिल और साई सुदर्शन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में राशिद खान और मोहम्मद सिराज अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में अजिंक्य रहाणे, कैमरून ग्रीन और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

शुभमन गिल को टी20 क्रिकेट में 5000 रन के आंकड़े के करीब पहुंचने के लिए एक बड़ी पारी की जरूरत है.

राशिद खान को टी20 क्रिकेट में 550 विकेट के करीब पहुंचने के लिए कुछ विकेट की जरूरत है.

अजिंक्य रहाणे को आईपीएल में 4500 रन पूरे करने के लिए करीब 150 रन की जरूरत है.

रिंकू सिंह को आईपीएल में 100 छक्के पूरे करने के लिए कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत है.

सुनील नारायण को टी20 क्रिकेट में 500 विकेट के करीब पहुंचने के लिए कुछ विकेट की जरूरत है.

मोहम्मद सिराज को आईपीएल में 100 विकेट के करीब पहुंचने के लिए कुछ विकेट की जरूरत है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs KKR 25th T20 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.