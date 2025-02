GG W vs UPW W, 3rd T20 Match Scorecard: तीसरे मुकाबले में यूपी वारियर्स ने गुजरात जाइंट्स को दिया 144 रनों का लक्ष्य, प्रिया मिश्रा ने चटकाए 3 विकेट; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

गुजरात जायंट्स महिला (Photo Credits: Twitter)

Gujarat Giants Women vs UP Warriorz Women, WPL 2025 3rd T20 Match Scorecard Update: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को गुजरात जायंट्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार गुजरात जाइंट्स की अगुवाई एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, यूपी वारियर्स की कमान दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) के कंधों पर हैं. GG W vs UPW W, 3rd T20 Match Live Score Update: काशवी गौतम ने गुजरात जाइंट्स की टीम को दिलाई आठवीं सफलता, सोफी एक्लेस्टोन को ने किया आउट

यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड:

End of 20 overs - #UPW - 143/8 We need 144 to get our first 𝗪 🔥👊#TATAWPL2025 | #GGvUPW — Gujarat Giants (@Giant_Cricket) February 16, 2025

इस बीच टूर्नामेंट के तीसरे मुकाबले में गुजरात जाइंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वारियर्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 22 रन के स्कोर पर टीम की दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गई. इसके बाद उमा छेत्री और दीप्ति शर्मा ने मिलकर पारी को संभाला.

यूपी वारियर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 143 रन बनाए. यूपी वारियर्स की तरफ से कप्तान दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 39 रनों की तूफानी पारी खेली. इस आतिशी पारी के दौरान दीप्ति शर्मा ने 27 गेंदों पर छह चौके लगाए. दीप्ति शर्मा के अलावा उमा छेत्री ने 24 रन बटोरे.

दूसरी तरफ, गुजरात जाइंट्स की टीम को स्टार आलराउंडर डिंड्रा डॉटिन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. गुजरात जाइंट्स की ओर से युवा गेंदबाज प्रिया मिश्रा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. प्रिया मिश्रा के अलावा डिंड्रा डॉटिन और एशले गार्डनर ने दो-दो विकेट लिए. गुजरात जाइंट्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 144 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

यूपी वारियर्स की बल्लेबाजी: 143/9, 20 ओवर (वृंदा दिनेश 6 रन, किरण नवगिरे 9 रन, उमा छेत्री 24 रन, दीप्ति शर्मा 39 रन, ग्रेस हैरिस 4 रन, ताहलिया मैक्ग्रा 0 रन, श्वेता सहरावत 16 रन, सोफी एक्लेस्टोन 2 रन, अलाना किंग नाबाद 19 रन और साइमा ठाकोर 15 रन.)

गुजरात जाइंट्स की गेंदबाजी: (डिंड्रा डॉटिन 2 विकेट, एशले गार्डनर 2 विकेट, प्रिया मिश्रा 3 विकेट, काशवी गौतम 1 विकेट).