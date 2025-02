GG W vs RCB W, 1st Match Pitch Report And Weather Update: वडोदरा में आरसीबी की बल्लेबाज मचाएंगी कोहराम या गुजरात जाइंट्स की गेंदबाजों का होगा बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

गुजरात जायंट्स महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (Photo Credits: Twitter)

Gujarat Giants Women vs Royal Challengers Bengaluru Women, WPL 2025 1st Match: महिला प्रीमियर लीग (Women's Premier League) का महाकुंभ (Maha Kumbh) आज यानी 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला गुजरात जाइंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार गुजरात जाइंट्स की अगुवाई एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, आरसीबी की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. इस बार डब्लूपीएल का आयोजन चार शहरों में हो रहा हैं. इसमें वड़ोदरा (Vadodara), बेंगलुरु (Bengaluru), लखनऊ (Lucknow) और मुंबई (Mumbai) शामिल हैं.टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच वड़ोदरा में खेला जाएगा. तीसरे सीजन का फाइनल मुकाबला 15 मार्च को खेला जाएगा. तीसरे सीजन में ग्रुप स्‍टेज में 20 मैच खेले जाएंगे. इसके बाद दो नॉकआउट गेम खेले जाएंगे. GG W vs RCB W, 1st Match Key Players To Watch Out: आज गुजरात जाइंट्स और आरसीबी के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

आरसीबी की टीम पिछले सीजन की चैंपियन है और इस बार भी खिताब बचाने के इरादे से मैदान में नजर आएगी. वहीं, गुजरात जायंट्स अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. इस सीजन में गुजरात जायंट्स एक संतुलित टीम के साथ उतरी है. गुजरात जायंट्स की टीम में लौरा वोल्वार्ड्ट और बेथ मूनी जैसी अनुभवी बल्लेबाज हैं. इस बार गेंदबाजी में तानुजा कंवर और शबनम एमडी शकील पर ज्यादा भरोसा जताना पड़ेगा.

दूसरी तरफ, आरसीबी की टीम ने पिछले साल का खिताब अपने नाम किया था. इस साल टीम में कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं. मिडिल आर्डर में एलिस पेरी और ऋचा घोष जैसी अनुभवी बल्लेबाज टीम को संतुलन देंगी. गेंदबाजी में रेणुका ठाकुर सिंह टीम की अगुवाई करती नजर आएंगी.

हेड टू हेड (GG W vs RCB W Head To Head)

इन गुजरात जाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच अब तक 4 मुकाबला खेला गया है. इस दौरान दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले अपने नाम किए हैं. आकंड़ों से ये साफ़ जाहिर होता हैं कि आज दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं.

पिच रिपोर्ट (Pitch Report)

गुजरात जाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच टूर्नामेंट का पहला मुकाबला वड़ोदरा में खेला जाएगा. कोटांबी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर खेले गए वनडे मैचों में औसत स्कोर 278 रहा है. पिछला टी20 मुकाबला इस मैदान पर लो-स्कोरिंग रहा था, लेकिन इस बार एक अच्छी बल्लेबाजी पिच देखने को मिल सकती है. स्टेडियम की पिच और आउटफील्ड इसे बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए आदर्श बनाती है. यह मैदान एक बैटिंग-फ्रेंडली है. इस पिच पर बल्लेबाजों को रन बनाने के भरपूर अवसर मिलते हैं. नई गेंद के साथ स्विंग गेंदबाजों को मदद मिलती है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है.

ओस के चलते कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं. स्लो गेंदबाज दूसरी पारी में प्रभावी साबित हो सकते हैं. ओस को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद हो सकता है. पिच धीरे-धीरे धीमी हो जाती है, जिससे दूसरी पारी में रन बनाना मुश्किल हो जाता है.

मौसम का हाल (Weather Report)

गुजरात जाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच टूर्नामेंट का पहला मुकाबला वड़ोदरा में खेला जाएगा. पहले मैच के दौरान वडोदरा में मौसम ठंडा और धुंधला रहेगा. तापमान 25-27°C के बीच रह सकता हैं. बारिश की संभावना नहीं है, और मैच बिना किसी रुकावट के पूरा होने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

गुजरात जायंट्स: बेथ मूनी (विकेटकीपर), सिमरन शेख, हरलीन देओल, फीबी लिचफील्ड, डीएंड्रा डॉटिन, एश्ले गार्डनर (कप्तान), डेनिएल गिब्सन, मेघना सिंह, तानुजा कंवर, शबनम एमडी शकील, ली ताहुहु.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू: डेनिएल व्याट-हॉज, स्मृति मंधाना (कप्तान), सब्बिनेनी मेघना, एलिस पेरी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जॉर्जिया वेयरहम, सोफी मोलिन्यूक्स, श्रेयंका पाटिल, एकता बिष्ट, आशा सोभाना, रेणुका ठाकुर सिंह.