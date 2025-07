Fact Check: क्या सुनील गावस्कर ने IND बनाम ENG चौथे टेस्ट मैच में भारत के खराब प्रदर्शन के लिए गौतम गंभीर को ठहराया जिम्मेदार? जानिए इस भ्रामक वीडियो की सच्चाई

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट 2025 में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिग्गज कमेंटेटर और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया की हार का जिम्मेदार मुख्य कोच गौतम गंभीर को ठहराया है. इंग्लैंड के खिलाफ इस अहम मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 669 रन लुटाए और गेंदबाज पूरी तरह फ्लैट नजर आए. साथ ही, टीम चयन पर भी कई पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए हैं. इसी बीच एक कथित बयान वायरल हो गया, जिसमें कहा गया है कि गंभीर ने बीसीसीआई से सब कुछ हासिल किया, अपने केकेआर स्टाफ को लाया, रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम से बाहर करवाया, और अब कप्तान से भी ज्यादा ताकत रखते हैं. मैनचेस्टर टेस्ट में केएल राहुल और शुभमन गिल का कमाल, तोड़ें कई रिकार्ड्स, 48 साल बाद भारतीय जोड़ी ने रचा इतिहास

हालांकि, हमारी फैक्ट चेक पड़ताल में सामने आया है कि यह बयान सुनील गावस्कर ने कभी नहीं दिया. यह कथन न तो किसी इंटरव्यू का हिस्सा रहा है और न ही किसी आधिकारिक टीवी शो या लेख में प्रकाशित हुआ है. खुद गावस्कर या उनके करीबी सूत्रों की ओर से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया पर वायरल यह कोट पूरी तरह भ्रामक है और इसे बिना किसी आधार के शेयर किया जा रहा है. ऐसे में पाठकों से अपील है कि ऐसे फर्जी बयानों से सावधान रहें और केवल विश्वसनीय सूत्रों पर भरोसा करें.

सुनील गावस्कर ने मैनचेस्टर में फ्लॉप प्रदर्शन के लिए गौतम गंभीर को 'दोषी' ठहराया

Sunil Gavaskar blasts Gambhir 🚨

“I’ve never seen Indian cricket in such a poor state. Gambhir got everything from BCCI, brought his KKR staff, forced Rohit & Kohli out, holds more power than the captain. Full credit for this poor state of Team India goes to him.” pic.twitter.com/YlLmztgAOy

— ADITYA 🇮🇹 (@140oldtrafford) July 26, 2025