ENG-W vs BAN-W ICC Women’s World Cup 2025 Scorecard: इंग्लैंड महिला टीम ने बांग्लादेश को 4 विकेट से रौंदा, हीथर नाइट ने खेली खुबसूरत पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

England Women(Photo Credit: X/@englandcricket)

Bangladesh Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आठवां मुकाबला 7 अक्टूबर (मंगलवार) को गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें इंग्लैंड महिला टीम ने बांग्लादेश महिला टीम को 4 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 178 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 46.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. कप्तान हीदर नाइट को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. इंग्लैंड महिला टीम ने बांग्लादेश को 178 रनों पर रोका, इंग्लिश गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, यहां देखें मैच का लाइव स्कोरकार्ड

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत खराब रही. टीम ने अपने शुरुआती दो विकेट मात्र 25 रनों पर गंवा दिए. इसके बाद सलामी बल्लेबाज शारमिन अख्तर ने 30 रन की पारी खेली, लेकिन लंबा साथ नहीं दे सकीं. टीम की बल्लेबाजी में सबसे चमकदार पारी रही सोभाना मोस्तारी की, जिन्होंने 108 गेंदों में 60 रन बनाए. अंतिम चरण में राबेया खातून ने सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 43 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. बांग्लादेश की पूरी टीम 49.4 ओवर में 178 रनों पर ढेर हो गई. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश किया. सोफी एक्लेस्टोन ने 10 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट झटके. उनके साथ चार्ली डीन ने 2 विकेट लिए जबकि एलिस कैप्सी ने भी 2 विकेट हासिल किए.

179 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन कप्तान हीदर नाइट ने मोर्चा संभाल लिया. उन्होंने 111 गेंदों में नाबाद 79 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसमें स्ट्राइक रोटेशन और सटीक शॉट सेलेक्शन देखने को मिला. नैट स्कीवर-ब्रंट ने 32 रन का योगदान दिया, जबकि चार्ली डीन ने नाइट का साथ देते हुए नाबाद 27 रन बनाकर टीम को 46.1 ओवर में लक्ष्य पार कराया. बांग्लादेश की तरफ से फहीमा खातून ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 3 विकेट मात्र 16 रन देकर झटके, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला. मरूफा आक्तर ने 2 विकेट लिए, जबकि संजिदा आक्तर मेघला को एक सफलता मिली.