ENG-W vs BAN-W ICC Women’s World Cup 2025 Scorecard: इंग्लैंड महिला टीम ने बांग्लादेश को 178 रनों पर रोका, इंग्लिश गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, यहां देखें मैच का लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड महिला बनाम बांग्लादेश महिला

Bangladesh Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आठवां मुकाबला 7 अक्टूबर (मंगलवार) को गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें बांग्लादेश महिला टीम 49.4 ओवर में 178 रनों पर सिमट गई. इंग्लैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और टीम की गेंदबाजों ने इस निर्णय को सही साबित कर दिखाया. इंग्लैंड महिला टीम को जीत के लिए 179 रनों का लक्ष्य मिला है.इंग्लैंड महिला टीम ने जीता टॉस, बांग्लादेश को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश की शुरुआत बेहद धीमी रही. टीम ने अपने शुरुआती दो विकेट 25 के स्कोर तक गंवा दिए. सलामी बल्लेबाज रुब्या हायदर 9 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि कप्तान निगार सुल्ताना दो गेंदों पर शून्य पर पवेलियन लौट गईं. शारमिन अख्तर ने 30 रन जोड़े, लेकिन वह भी लंबी पारी नहीं खेल सकीं. सोभाना मोस्तारी ने धैर्यपूर्ण 60 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 108 गेंदों पर 8 चौके लगाए. उन्होंने पारी को संभालने की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन दूसरे छोर से निरंतर विकेट गिरने के कारण टीम का रन रेट कभी नहीं बढ़ सका. अंत में राबेया खातून ने 27 गेंदों में 43 रनों की तेज़ पारी खेलते हुए टीम को 178 तक पहुंचाया.

इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजों ने शानदार सामूहिक प्रदर्शन किया. बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 10 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए. लिन्सी स्मिथ और चार्ली डीन ने 2-2 विकेट झटके, जबकि ऑलराउंडर एलिस कैप्सी ने 31 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने भी एक विकेट अपने नाम किया. बांग्लादेश की पारी में 17 एक्स्ट्रा रन भी शामिल रहे, जिनमें 15 वाइड गेंदें थीं. टीम 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकी और 49.4वें ओवर में ऑलआउट हो गई. अब इंग्लैंड महिला टीम को जीत के लिए 179 रनों का लक्ष्य मिला है.