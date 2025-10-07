ENG-W vs BAN-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Toss & Scorecard: इंग्लैंड महिला टीम ने जीता टॉस, बांग्लादेश को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
England Women(Photo Credit: X/@englandcricket)

Bangladesh Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आठवां मुकाबला 7 अक्टूबर (मंगलवार) को गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें इंग्लैंड महिला टीम के कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. दोनों टीमें टूर्नामेंट में अपने विजयी अभियान को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. यह भी पढ़ें: इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

इंग्लैंड महिला टीम ने जीता टॉस

जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीदर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल

बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोभना मोस्टोरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, मारुफा अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत में इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. क्रिकेट प्रेमी Star Sports के विभिन्न चैनलों पर इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास हैं. फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 के मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.