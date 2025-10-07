ENG-W vs BAN-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Streaming: इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

England Women(Photo Credit: X/@englandcricket)

Where To Watch Bangladesh Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Live Telecast: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आठवां मुकाबला 7 अक्टूबर (मंगलवार) को गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा, जिसमें इंग्लैंड महिला (ENG-W) और बांग्लादेश महिला (BAN-W) आमने-सामने होंगी. दोनों टीमें टूर्नामेंट में अपने विजयी अभियान को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. यह वही मैदान है जहां भारत और श्रीलंका महिला टीमों के बीच ICC महिला विश्व कप 2025 का उद्घाटन मैच खेला गया था. दक्षिण अफ्रिका महिला टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर किया कमबैक, भारत टॉप पर बरकरार, देखें आईसीसी महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

बांग्लादेश महिला टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत से की थी, जहां कप्तान निगार सुल्ताना की अगुवाई में टीम ने पाकिस्तान महिला टीम को सात विकेट से हराया था. वहीं इंग्लैंड महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से मात देकर अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की थी. उस मैच में इंग्लैंड की गेंदबाजों ने अफ्रीका की टीम को मात्र 69 रनों पर ढेर कर दिया था। अब जब दोनों टीमें अपराजित हैं, तो यह मुकाबला रोमांच से भरपूर रहने वाला है.

इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला 7 अक्टूबर (मंगलवार) को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा.

इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. क्रिकेट प्रेमी Star Sports के विभिन्न चैनलों पर इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास हैं. फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 के मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है. इस तरह क्रिकेट प्रेमी ICC महिला विश्व कप 2025 के सभी मुकाबलों का आनंद टीवी और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से ले सकते हैं.