IND-W vs ENG-W ICC Women’s World Cup 2025 Scorecard: रोमांचक मुकाबले इंग्लैंड महिला टीम ने भारत को 4 रन हराकर बढ़ाई मुश्किलें, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप(ICC Women’s World Cup) 2025 का 20वां मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें इंग्लैंड महिला टीम ने भारत को 4 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी चौथी जीत दर्ज की. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने कप्तान हीदर नाइट की शानदार शतकीय पारी की बदौलत 50 ओवर में 288 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 6 विकेट पर 284 रन ही बना सकी. इंग्लैंड महिला टीम ने भारत के सामने रखा 288 रनों का विशाल चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, हीदर नाइट ने जड़ा शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की कप्तान हीदर नाइट ने बेहतरीन 109 रन (91 गेंदों में) की धमाकेदार पारी खेली. उनके साथ एमी जोन्स ने 56 रन और नैट स्किवर-ब्रंट ने 38 रन जोड़े.

भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि नल्लापुरेड्डी चारनी ने 2 विकेट झटके.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत शानदार रही. ओपनर स्मृति मंधाना ने 94 गेंदों पर 88 रन बनाए, वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 70 गेंदों में ताबड़तोड़ 70 रन जड़े दीप्ति शर्मा ने भी 50 रन की उपयोगी पारी खेली. हालांकि आखिरी ओवरों में इंग्लैंड की गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ रखकर मैच पलट दिया. भारत को आखिरी ओवर में 9 रन की जरूरत थी, लेकिन नैट स्किवर-ब्रंट और लॉरेन बेल ने इंग्लैंड को जीत दिला दी.

इंग्लैंड की ओर से नैट स्किवर-ब्रंट ने 8 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट लिए. वहीं लिंसे स्मिथ और लॉरेन बेल ने एक-एक विकेट झटका. बीच के ओवरों में उनके अनुशासित गेंदबाजी स्पेल ने भारत की रन गति को रोक दिया.