England Women vs West Indies Women: वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान, नेट स्क्वावर ब्रंट की मिली बड़ी जिम्मेदारी; यहां देखें स्क्वाड और पूरा शेड्यूल

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे (ODI) और टी20 सीरीज (T20 Series) का आगाज 21 मई से होने वाला हैं. दोनों टीमों के बीच पहले टी20 सीरीज खेली जाएगी. टी20 सीरीज के बाद 30 मई से वनडे सीरीज का आगाज होगा. इस सीरीज के लिए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज से नेट साइवर-ब्रंट बतौर (Nat Sciver-Brunt) को टीम का नया कप्तान बनाया गया हैं. टीम की अहम ऑलराउंडर खिलाड़ी सोफी एक्लेस्टोन (Sophie Ecclestone) पूरी तरह से फिट नहीं होने की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गई हैं.

इन खिलाड़ियों को मिली स्क्वाड में जगह

वेस्टइंडीज महिला टीम के खिलाफ घोषित हुई इंग्लैंड की स्क्वाड को लेकर बात की जाए तो उसमें तेज गेंदबाज ईजी वोंग की टी20 सीरीज में जगह मिली है. ईजी वोंग ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई इंग्लैंड ए टीम की तरफ से खेलते हुए काफी शानदार प्रदर्शन किया था. इसके अलावा अनुभवी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को वनडे और टी20 दोनों सीरीज के लिए स्क्वाड में जगह मिली है.

एमली अर्लट को भी इस सीरीज के लिए घोषित स्क्वाड में शामिल किया गया है. इंग्लैंड की महिला टीम जहां नए कप्तान की अगुवाई में खेलेगी. वहीं इंग्लैंड ने लेडिया ग्रीनवे को महिला टीम की नई चीफ सेलेक्टर भी नियुक्त किया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड महिला टीम का स्क्वाड: नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एलिस डेविडसन-रिचर्ड्स, एमिली अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, केट क्रॉस, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, माहिका गौर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिंसे स्मिथ.

टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड महिला टीम का स्क्वाड: नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एमिली अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, पैगे स्कोल्फील्ड, लिंसी स्मिथ, इजी वोंग, डैनी व्याट-हॉज.

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20 - 21 मई (कैंटरब्यूरी)

दूसरा टी20 - 23 मई (काउंटी ग्राउंड, होव)

तीसरा टी20 - 26 मई (चेल्मसफोर्ड)

वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे - 30 मई (डर्बी)

दूसरा वनडे - 4 जून (लीसेस्टर)

तीसरा वनडे - 7 जून (टॉन्टन).