England vs South Africa, 3rd ODI Match 2025 Live Streaming In India: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका बीच आज खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला, यहां देखें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Live Streaming: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 7 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को पांच रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम अब अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहें हैं. यह भी पढें: Team India Stats At Dubai And Abu Dhabi: दुबई और अबू धाबी के स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें 'मेन इन ब्लू' के आकंड़ें

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को सात विकेट से हराया था. वहीं दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पांच विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी. इसके साथ ही टेम्बा बावुमा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 27 साल बाद वनडे सीरीज जीतने में भी कामयाबी हासिल की. तीसरे वनडे मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

फिलहाल इंग्लैंड की टीम 88 रेटिंग के साथ आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग में 8वें पायदान पर है. हैरी ब्रूक ने जब से कप्तानी का जिम्मा संभाला है तब से इंग्लैंड शानदार फॉर्म में है. इंग्लैंड की टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीती है. इंग्लैंड के सभी युवा खिलाड़ी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं और उम्मीद है कि इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी घरेलू परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करेगा.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम 98 रेटिंग के साथ आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग में छठे नंबर पर है. जब वनडे की बात आती है, तो दक्षिण अफ्रीका शानदार फॉर्म में है. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को उसी की परिस्थितियों में 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया है. मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस और केशव महाराज जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और दक्षिण अफ्रीका को आगामी मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकार्ड्स (ENG vs SA Head to Head Records)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 73 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 37 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, इंग्लैंड की टीम को महज 30 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, पांच मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला. इसके अलावा एक मैच टाई पर समाप्त हुआ. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज 2025 का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 7 सितंबर को साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 3:00 बजे होगा.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें? (ENG vs SA 1st ODI Live Streaming And Telecast)

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. हालांकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर आसानी से मुकाबला देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs SA 3rd ODI Likely Playing XI)

साउथ अफ्रीका (SA Likely Playing XI): एडेन मार्कराम, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.

इंग्लैंड (ENG Likely Playing XI): जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, विल जैक, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.