England vs South Africa, 2nd ODI Match 2025 Video Highlights: दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 5 रनों से हराया, 2-0 से सीरीज में बनाई अजेय बढ़त; यहां देखें ENG बनाम SA मैच का पूरा हाइलाइट्स

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Video Highlights: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला 4 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स स्टेडियम (Lords Stadium) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को पांच रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम अब अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहें हैं. यह भी पढें: Pakistan vs United Arab Emirates, Tri-Series 2025 5th Match Video Highlights: पांचवें टी20 में पाकिस्तान ने यूएई को 31 रनों से दी शिकस्त, अबरार अहमद ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें UAE बनाम PAK मैच का पूरा हाइलाइट्स

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का वीडियो हाइलाइट्स (ENG vs SA 2nd ODI Match Full Highlights)

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 73 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 330 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने सबसे ज्यादा 85 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने 77 गेंदों पर सात चौके और तीन छक्के लगाए. मैथ्यू ब्रीत्ज़के के अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने 58 रन बनाए.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम को जोफ्रा आर्चर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. जोफ्रा आर्चर के अलावा आदिल राशिद ने दो विकेट चटकाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 331 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और शून्य पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 325 रन ही बना सकीं. इंग्लैंड की तरफ से जो रूट और जोस बटलर ने सबसे ज्यादा 61-61 रनों की धुआंधार पारी खेली. जो रूट और जोस बटलर के अलावा जेकब बेथेल ने 58 रन बटोरे.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम को नंद्रे बर्गर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से नंद्रे बर्गर ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. नंद्रे बर्गर के अलावा केशव महाराज ने दो विकेट चटकाए. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार यानी 07 सितंबर को साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.