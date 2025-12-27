Australia vs England, 4th Test Match Stats And Milestone: 15 साल बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर जीता टेस्ट मैच, चौथे मुकाबले बने ये रिकॉर्ड्स

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 4th Test Match Day 2 Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला गया. चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम अभी भी सीरीज में 3-1 से पीछे हैं. अब पांचवें टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम 4-1 से सीरीज खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs Sri Lanka Women T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं भारत बनाम श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट के दोनों दिन दोनों टीमों के गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 152 रन पर समाप्त हुई थी. जवाब में इंग्लैंड की टीम केवल 110 रन ही बना पाई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से दूसरी पारी में निराशाजनक बल्लेबाजी देखने को मिली. पूरी टीम महज 35वें ओवर में ही 132 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए ट्रेविस हेड ने सबसे बड़ी पारी खेली, जो महज 46 रन बनाकर आउट हुए. इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और जैक क्रॉली और बेन डकेट ने महज सात ओवर में 51 रन बोर्ड पर जड़ दिए. इंग्लैंड की टीम ने 32.2 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

ये टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड को 15 साल बाद मिली पहली जीत है. आखिरी बार इंग्लैंड ने जनवरी 2011 में ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में पारी और 83 रन से हराया था. पांच मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अभी भी 3-1 से आगे है. ऐसे में चलिए चौथे मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं.

उस्मान ख्वाजा ने पूरे किए 8 हजार इंटरनेशनल रन

ऑस्ट्रेलिया के स्टार सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपने शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. चौथे टेस्ट के पहले दिन उस्मान ख्वाजा ने अपने 8 हजार इंटरनेशनल रन पूरे किए. उस्मान ख्वाजा ने पहली पारी में 52 गेंदों पर 29 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल रहे. उस्मान ख्वाजा फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के सर्वकालिक 19वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उस्मान ख्वाजा ने टेस्ट में 6,206 रन और टी20 इंटरनेशनल में 241 रन बनाए हैं. वनडे में उस्मान ख्वाजा के बल्ले से 1,554 रन निकले हैं.

हैरी ब्रूक ने पूरे किए तीन हजार टेस्ट रन

ऑस्ट्रेलिया के घातक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने पहली पारी में 41 रन की पारी खेली थी. इस दौरान हैरी ब्रूक ने टेस्ट क्रिकेट में तीन हजार रन पूरे किए. हैरी ब्रूक संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज तीन हजार टेस्ट रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने हैं. हैरी ब्रूक के 34 टेस्ट में 54.17 की औसत से 3,034 रन हो गए हैं. इस दौरान हैरी ब्रूक के बल्ले से 10 शतक और 14 अर्धशतक निकले हैं. हैरी ब्रूक की स्ट्राइक रेट इस प्रारूप में 86.85 की रही है. हैरी ब्रूक ने अपना पहला टेस्ट मैच 2022 में खेला था.

बेन डकेट ने पूरे किए तीन हजार टेस्ट रन

इंग्लैंड की दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज बेन डकेट 26 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हुए. इस बीच बेन डकेट के बल्ले से चार चौके और एक छक्का निकला. बेन डकेट की स्ट्राइक रेट 130.77 की रही. इस दौरान बेन डकेट ने अपने टेस्ट करियर में तीन हजार रन भी पूरे कर लिए. अब तक बेन डकेट ने 42 मुकाबले खेले हैं और इसकी 78 पारियों में 40.06 की औसत से 3,005 रन बनाए हैं. इस दौरान बेन डकेट के बल्ले से छह शतक और 16 अर्धशतक निकले हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.