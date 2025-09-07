England vs South Africa, 1st ODI Match 2025 Southampton Pitch Report And Weather Update: साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Southampton Pitch Report And Weather Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 7 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को पांच रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम अब अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहें हैं. यह भी पढें: England vs South Africa, 3rd ODI Match 2025 Live Streaming In India: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका बीच आज खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला, यहां देखें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को सात विकेट से हराया था. वहीं दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पांच विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी. इसके साथ ही टेम्बा बावुमा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 27 साल बाद वनडे सीरीज जीतने में भी कामयाबी हासिल की. तीसरे वनडे मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकार्ड्स (ENG vs SA Head to Head Records)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 73 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 37 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, इंग्लैंड की टीम को महज 30 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, पांच मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला. इसके अलावा एक मैच टाई पर समाप्त हुआ. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

द रोज़ बाउल की पिच रिपोर्ट (The Rose Bowl Pitch Report)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज 2025 का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 7 सितंबर को साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल में खेला जाएगा. साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल में तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहती है. पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल रहेगी. इंग्लैंड में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है लेकिन दूसरी पारी में यहां स्पिनर्स का भी महत्वपूर्ण रोल होगा. अगर बादल छाए रहेंगे तो ये गेंदबाजों के पक्ष में होगा और बल्लेबाजों के लिए और मुश्किल हो जाएगी. पहली पारी में यहां एवरेज स्कोर 268 का है. इस मैदान पर दूसरी पारी में एवरेज स्कोर 272 का है.

साउथेम्प्टन के मौसम का हाल (Southampton Weather Report)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज 2025 का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 7 सितंबर को साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल में खेला जाएगा. इस मुकाबले के दौरान मौसम की भूमिका अहम हो सकती है. मुकाबले की शुरुआत में आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश के साथ गरज-चमक की भी संभावना है, जिससे खेल बाधित हो सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs SA 3rd ODI Likely Playing XI)

साउथ अफ्रीका (SA Likely Playing XI): एडेन मार्कराम, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.

इंग्लैंड (ENG Likely Playing XI): जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, विल जैक, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.