England vs South Africa, 1st ODI Match 2025 Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 131 रनों पर रोका, केशव महाराज ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें स्कोरकार्ड

South Africa(Credit: X/@cricketcomau)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का पहला मुकाबला आज यानी 2 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. इसमें युवा तेज गेंदबाज सोनी बेकर को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका दिया गया है. सोनी बेकर इस घरेलू सेशन में शानदार प्रदर्शन किया है. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहें हैं. यह भी पढें: Afghanistan vs Pakistan, Tri-Series 2025 4th Match Toss Winner Prediction: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शारजाह में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

फिलहाल इंग्लैंड की टीम 88 रेटिंग के साथ आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग में 8वें पायदान पर है. हैरी ब्रूक ने जब से कप्तानी का जिम्मा संभाला है तब से इंग्लैंड शानदार फॉर्म में है. इंग्लैंड की टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीती है. इंग्लैंड के सभी युवा खिलाड़ी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं और उम्मीद है कि इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी घरेलू परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करेगा.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम 98 रेटिंग के साथ आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग में छठे नंबर पर है. जब वनडे की बात आती है, तो दक्षिण अफ्रीका शानदार फॉर्म में है. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को उसी की परिस्थितियों में 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया है. मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस और केशव महाराज जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और दक्षिण अफ्रीका को आगामी मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए.

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team)

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 44 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 82 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 24.3 ओवर में महज 131 रन बनाकर सिमट गई. इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने सबसे ज्यादा 54 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान जेमी स्मिथ ने 48 गेंदों पर 10 चौके लगाए. जेमी स्मिथ के अलावा जोस बटलर ने 15 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को नंद्रे बर्गर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. के अलावा ने विकेट चटकाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 132 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 131/10, 24.3 ओवर (जेमी स्मिथ 54 रन, बेन डकेट 4 रन, जो रूट 14 रन, हैरी ब्रूक 12 रन, जोस बटलर 15 रन, जैकब बेथेल 1 रन, विल जैक 7 रन, ब्रायडन कार्स नाबाद 3 रन, जोफ्रा आर्चर 0 रन, आदिल राशिद 9 रन और सोनी बेकर 0 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (नंद्रे बर्गर 1 विकेट, लुंगी एनगिडी 1 विकेट, वियान मुल्डर 3 विकेट और केशव महाराज 4 विकेट).

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.