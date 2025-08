DPL 2025, SDS vs EDR 1st Match Live Streaming: आज से शुरू हो रहा दिल्ली प्रीमियर लीग का महाकुंभ, साउथ दिल्ली सुपरस्टार बनाम ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला; यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

How And Where To Watch South Delhi Superstarz vs East Delhi Riders, 1st Match Delhi Premier League 2025 Live Streaming And Telecast Details: एक बार फिर दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) का आगाज आज यानी 2 अगस्त होने जा रहा है और इस बार टूर्नामेंट पहले से भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है. इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला साउथ दिल्ली सुपरस्टार बनाम ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ की अगुवाई आयुष बडोनी (Ayush Badoni) कर रहे हैं. जबकि, पूर्वी दिल्ली राइडर्स की कमान अनुज रावत (Anuj Rawat) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: PAK Champions vs SA Champions, WCL 2025 Final Match Live Streaming In India: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा खिताबी मुकाबला, जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस बार डीपीएल और भी बड़ा, और भी बेहतर होने वाला है. इस टूर्नामेंट में 8 टीमें और 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और यह क्रिकेट महाकुंभ पूरे एक महीने तक चलेगा. फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को दिल्ली के प्रतिष्ठित अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

दिल्ली प्रीमियर लीग के ग्रुप ए में आउटर दिल्ली वॉरियर्स, सेंट्रल दिल्ली किंग्स, न्यू दिल्ली टाइगर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स शामिल हैं. ग्रुप बी में वेस्ट दिल्ली लायंस, ईस्ट दिल्ली राइडर्स, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज और पुरानी दिल्ली शामिल हैं. पुरुषों के टूर्नामेंट में कुल 40 मैच होंगे जिनमें 8 टीमें ट्रॉफी के लिए मैदान में उतरेंगी. हर टीम अपने ग्रुप की 3 टीमों के साथ डबल राउंड रॉबिन (2 मैच – होम और अवे) खेलेगी और दूसरे ग्रुप की चार टीमों के साथ सिंगल राउंड रॉबिन (1 मैच) खेलेगी, जिससे हर टीम के कुल 10 मैच होंगे.

साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ दिल्ली प्रीमियर लीग की उपविजेता है. पिछले सीजन के फाइनल मैच में वे ईस्ट दिल्ली राइडर्स से 3 रन से हार गए थे. दिल्ली प्रीमियर लीग के पिछले सीजन में साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ के लिए शीर्ष रन स्कोरर आयुष बडोनी थे, जिनके नाम 522 रन थे. दिल्ली प्रीमियर लीग के पिछले संस्करण में साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज दिग्वेश राठी थे, जिन्होंने 14 विकेट लिए थे. साउथ दिल्ली सुपरस्टार दिल्ली प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाली सबसे मजबूत टीमों में से एक है.

ईस्ट दिल्ली राइडर्स दिल्ली प्रीमियर लीग के मौजूदा चैंपियन हैं. उन्होंने पिछले सीजन के फाइनल मैच में ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ 3 रन से जीत हासिल की. दिल्ली प्रीमियर लीग के पिछले संस्करण में पूर्वी दिल्ली राइडर्स के लिए शीर्ष रन स्कोरर हिम्मत सिंह थे, जिनके नाम 381 रन थे. दिल्ली प्रीमियर लीग के पिछले सीजन में पूर्वी दिल्ली राइडर्स के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज सिमरजीत सिंह थे, जिन्होंने 18 विकेट लिए थे. ईस्ट दिल्ली राइडर्स के पास एक अच्छी टीम है और अगर वे आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी पर टेलीकास्ट: फिलहाल, DPL 2025 का कोई भी मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़: टी दहिया (विकेटकीपर), आयुष बडोनी (कप्तान), के बिधूड़ी, एस रे, विजन पांचाल, ए शर्मा, सुमित माथुर, यतीश सिंह, एच चौहान, डी राठी, अमन भारती.

पूर्वी दिल्ली राइडर्स: अनुज रावत (कप्तान), एस सिंह, अर्पित राणा, कुणाल शर्मा, मयंक रावत, हार्दिक शर्मा, आर यादव, ए चौधरी, एनए सैनी, आर राणा, आर वाघेला.

नोट: साउथ दिल्ली सुपरस्टार बनाम ईस्ट दिल्ली राइडर्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.