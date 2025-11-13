India A vs South Africa A, 1st Unofficial ODI Live Streaming In India: आज इंडिया ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए के बीच खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A Cricket Team vs South Africa A Cricket Team, 1st Unofficial ODI Live Streaming: भारत ए क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका ए क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 13 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला राजकोट (Rajkot) के निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी (Niranjan Shah Stadium, Khandheri) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. युवा खिलाड़ियों से सजी इंडिया ए टीम इस सीरीज में छाप छोड़ने को तैयार है. हाल में इंडिया ए टीम उस समय हैरान रह गई जब उसने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के आखिरी दिन दक्षिण अफ्रीका ए को 400 से ज्यादा रनों का पीछा करने दिया. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में इंडिया ए की अगुवाई तिलक वर्मा (Tilak Varma) कर रहें हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका ए की कमान मार्केस एकरमैन (Marques Ackerman) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: BAN vs IRE 1st Test 2025 Day 2 Live Streaming: आयरलैंड बनाएगी बड़ी बढ़त या बांग्लादेश के गेंदबाज करेंगे कमाल? जानिए कब, कहां और कैसे देखें दूसरे का लाइव प्रसारण

इस वनडे सीरीज में इंडिया ए टीम में तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह टीम हैं. रुतुराज गायकवाड़ टीम के उप-कप्तान हैं. अभिषेक शर्मा पर इस सीरीज में सभी की नजरें रहेंगी. इंडिया ए टीम इस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतर सकती है. पहले वनडे मुकाबले में प्रभसिमरन सिंह और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर सकते हैं. अभिषेक शर्मा का चयन तो आसान है, लेकिन प्रभसिमरन और ईशान किशन के रूप में टीम में दो विकेट कीपर शामिल हैं. प्रभसिमरन को टीम से बाहर रखना अन्याय होगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने इंडिया ए के लिए (ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ) 68 गेंदों पर 102 रन बनाए थे. इसके अलावा, उन्हें सफेद गेंद वाले क्रिकेट में एक बड़ा नाम माना जाता है.

राजकोट में ही खेले जाएंगे सभी मुकाबले

इंडिया ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए मैच आज दोपहर 1.30 बजे से राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज के सभी मैच राजकोट में ही खेले जाएंगे. इससे आधा घंटे पहले दोनों टीमों के कप्‍तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे और अपनी-अपनी प्‍लेइंग इलेवन की घोषणा भी करेंगे. इंडिया ए की कमान जहां तिलक वर्मा संभालेंगे तो वहीं साउथ अफ्रीका ए के कप्‍तान मार्केस एकरमैन हांगे.

India A vs South Africa A वनडे सीरीज का शेड्यूल

13 नवंबर- पहला अनौपचारिक वनडे

16 नवंबर- दूसरा अनौपचारिक वनडे

19 नवंबर - तीसरा अनौपचारिक वनडे

पिच रिपोर्ट

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की पिच ज्यादातर समानांतर और कठोर है, जो बल्लेबाजों और उच्च स्कोर के लिए अच्छी मानी जाती है. हालांकि, यह मैच के प्रकार के अनुसार अलग तरीके से खेल सकती है.

टीम प्रदर्शन और आंकड़े

टीम मैच खेले जीत प्रतिशत औसत स्कोर उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर इंडिया A 10 80% 248 413 172 साउथ अफ्रीका A 8 75% 285 365 226

लाइव स्ट्रीमिंग जानकारी

मैच स्ट्रीमिंग जानकारी प्लेटफार्म नोट्स इंडिया A बनाम साउथ अफ्रीका A – 1st ODI लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट फैंस भारत में कहीं से भी लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (India A vs South Africa A 1st Unofficial ODI Probable Playing XI)

इंडिया ए: अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), रियान पराग, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्षित राणा, मानव सुथार, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण अफ्रीका ए: मार्केस अकरमैन (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्डन हर्मन, रुबिन हर्मन (विकेटकीपर), क्वेना माफाका, रिवाल्डो मूनसमी, त्सेपो मोरेकी, मिहलाली म्पोंगवाना, नकबा पीटर, डेलानो पोट्गीटर, लुहान्ड्रे प्रेटोरियस, सिनेथेम्बा क्वेशिले, डियन फॉरेस्टर, टिआन वैन वुरेन.

नोट: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका ए क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.