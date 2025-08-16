CSK on R Ashwin’s Claim About Dewald Brevis Signing in IPL 2025: क्या पिछले IPL में डिवाल्ड ब्रेविस को मिली थी एक्स्ट्रा साइनिंग फीस? रविचंद्रन अश्विन के दावे पर CSK ने दी सफाई

CSK on R Ashwin’s Claim About Dewald Brevis Signing in IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) ने रविचंद्रन अश्विन के हालिया दावे पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रेंचाइज़ी डेवाल्ड ब्रेविस को साइन करने के लिए अतिरिक्त रकम देने को तैयार थी. दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज़ ब्रेविस, जिन्हें उनके आक्रामक शॉट्स की वजह से ‘बेबी एबी’ कहा जाता है, ने हाल ही में एक शानदार टी20आई शतक जड़ा था. पिछले सीजन में वह आईपीएल में गुरजपनीत सिंह के चोटिल होने के बाद सीएसके की ओर से रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर शामिल हुए थे. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि जब ब्रेविस को रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया जाना था, तो उन्हें बेस प्राइस पर साइन किया जाना चाहिए था. लेकिन एजेंट्स और खिलाड़ियों के बीच बातचीत में अक्सर अतिरिक्त रकम की मांग होती है. रोहित शर्मा और MS धोनी समेत इन भारतीय कप्तानों के सिर चढ़ा है एशिया कप का ताज! क्या इस बार चमकेगी टीम इंडिया की सेना? यहां देखें पूरी लिस्ट

आईपीएल 2025 में सीएसके द्वारा डेवाल्ड ब्रेविस को साइन करने पर रवि अश्विन

अश्विन के मुताबिक, ब्रेविस का तर्क यह था कि अभी अच्छी रकम दी जाए, वरना अगले सीजन में नीलामी में उन्हें बड़ी कीमत मिल सकती है. उन्होंने दावा किया कि सीएसके इस शर्त पर राज़ी हो गया और इसी वजह से ब्रेविस टीम से जुड़े. हालांकि, फ्रेंचाइज़ी ने अपने आधिकारिक बयान में इस दावे को खारिज किया और साफ किया कि डेवाल्ड ब्रेविस का साइनिंग प्रोसेस पूरी तरह से आईपीएल प्लेयर रेगुलेशंस 2025-2027 के अनुसार हुआ था.

डेवाल्ड ब्रेविस के साइनिंग पर सीएसके का बयान

🚨OFFICIAL STATEMENT🚨 Dewald Brevis signed as per the IPL Player Regulations 2025-2027, clause 6.6 under Replacement Players. — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) August 16, 2025

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने आधिकारिक बयान में सोशल मीडिया पर यह स्पष्ट किया कि डेवाल्ड ब्रेविस को आईपीएल 2025 में क्लॉज 6.6 के तहत 2.2 करोड़ रुपये की फीस पर साइन किया गया था. इस क्लॉज के अनुसार, किसी भी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को उतनी ही या उससे कम राशि में साइन किया जा सकता है, जितनी फीस उस खिलाड़ी को मिलनी थी जो चोटिल या अनुपलब्ध होने के कारण बाहर हुआ है. साथ ही यह भी प्रावधान है कि यदि कोई खिलाड़ी सीजन के बीच में रिप्लेसमेंट के तौर पर आता है, तो उसकी लीग फीस उस हिसाब से घटाई जाती है जितने मैच उसके शामिल होने से पहले खेले जा चुके होते हैं.

ब्रेविस को साइन करना सीएसके के लिए एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ क्योंकि इस युवा दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने अपनी शानदार प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया. केवल 6 मैचों में ही उन्होंने 225 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 180 रहा. बल्लेबाज़ी के साथ-साथ उन्होंने फील्डिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस बीच खबरें आ रही हैं कि रविचंद्रन अश्विन ने अगले सीजन, यानी आईपीएल 2026 से पहले सीएसके प्रबंधन से अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है.