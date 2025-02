DC W vs UPW W, WPL 2025 Preview: महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वारियर्स खेला जाएगा कड़क मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

यूपी वारियर्स महिला बनाम दिल्ली कैपिटल्स महिला(Credits: LatestLY)

Gujarat Giants(WPL) vs Mumbai Indians(WPL): गुजरात जायंट्स (डब्ल्यूपीएल) बनाम मुंबई इंडियंस (डब्ल्यूपीएल) विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2025 का छठा मुकाबला 19 फरवरी(बुधवार) को वडोदरा(Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम(Kotambi Stadium) में खेला जाएगा. वडोदरा में यह आखिरी मुकाबला होगा. मेग लैनिंग की अगुआई वाली दिल्ली कैपिटल्स महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2025 संस्करण के छठे मैच में दीप्ति शर्मा की यूपी वारियर्स से भिड़ेगी. दोनों टीमें चल रहे WPL 2025 टूर्नामेंट में अपने आखिरी लीग चरण के मैच हार कर आ रही हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने अपने अभियान की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की. मेग लैनिंग की अगुआई वाली टीम ने उद्घाटन संस्करण की चैंपियन मुंबई इंडियंस पर दो विकेट से रोमांचक जीत हासिल की. यह भी पढ़ें: विमेंस प्रीमियर लीग में एशले गार्डनर का ऑरेंज कैप, तो रेणुका सिंह ठाकुर का पर्पल पर कब्ज़ा, देखें टॉप-5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की लिस्ट

​​हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स को गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा. कैपिटल्स ने मैच आठ विकेट से गंवा दिया, जिससे उनका नेट रन रेट (NRR) प्रभावित हुआ. दीप्ति शर्मा की अगुआई वाली यूपी वारियर्स ने अपने अभियान की शुरुआत खराब तरीके से की. वारियर्स को गुजरात जायंट्स से छह-से-बड़ी हार का सामना करना पड़ा. यूपी स्थित यह फ्रेंचाइजी अपने नाम एक भी जीत नहीं होने के कारण अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है.

डब्ल्यूपीएल में डीसी डब्ल्यू बनाम यूपीडब्ल्यू डब्ल्यू का हेड टू हेड रिकॉर्ड(DC W vs UPW W Head-To-Head Record In WPL): महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स का आमना-सामना चार बार हुआ है. इनमें से दिल्ली कैपिटल्स ने तीन जीत हासिल की हैं, जबकि यूपी वॉरियर्स ने एक मैच जीता है.

डीसी डब्ल्यू बनाम यूपीडब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यूपीएल 2025 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी(DC W vs UPW W Key Players To Watch Out): मेग लैनिंग, शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, सोफी एक्लेस्टोन, ताहिला मैकग्राथ ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(DC W vs UPW W Mini Battle): दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज शैफाली वर्मा और यूपी वारियर्स के गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, ग्रेस हैरिस बनाम शिखा पांडे के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

डीसी डब्ल्यू बनाम यूपीडब्ल्यू डब्ल्यू WPL 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

गुजरात जायंट्स (डब्ल्यूपीएल) बनाम मुंबई इंडियंस (डब्ल्यूपीएल) विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2025 का छठा मुकाबला 19 फरवरी(बुधवार) को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में भारतीय समयनुसार (IST) शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 07:00 PM को होगा.