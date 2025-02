DC W vs UPW W, 8th Match Pitch Report And Weather Update: बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाज मचाएंगी कोहराम या यूपी वारियर्स की घातक गेंदबाजी करेंगी वापसी, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम(Credit: WPL)

Delhi Capitals Women (WPL) vs UP Warriorz Women (WPL), WPL 2025 8th Match: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का कारवां बेंगलुरु पहुंच गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का आठवां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई मेग लैनिंग (Meg Lanning) कर रहीं हैं. जबकि, यूपी वारियर्स की कमान दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) के कंधों पर हैं. Most Runs & Wicket In WPL 2025: विमेंस प्रीमियर लीग में नैट स्किवर-ब्रंट का ऑरेंज कैप, तो जॉर्जिया वेयरहैम का पर्पल पर कब्ज़ा, देखें टॉप-5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की लिस्ट

दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है. शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान मेग लेनिंग जैसे स्टार बल्लेबाज टॉप ऑर्डर को मजबूती देंगे. जबकि, ऐलिस कैप्सी और मरिज़ैन कैप मिडिल ऑर्डर में घातक बल्लेबाजी करने में पूरी तरफ सक्षम हैं. गेंदबाजी में राधा यादव, जेस जोनासेन और मरिज़ैन कैप से किफायती स्पेल की उम्मीद होगी.

दूसरी तरफ, यूपी वॉरियर्स की टीम इस मुकाबले में नए कप्तान दीप्ति शर्मा की अगुवाई में मैदान में नजर आएगी. यूपी वॉरियर्स के पास संतुलित संयोजन है. चमारी अटापथ्थु और किरण नवगिरे से टीम को विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. जबकि, मिडिल ऑर्डर में ताहलिया मैक्ग्रा, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं. गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन और दीप्ति शर्मा टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं.

हेड टू हेड (DC W vs UPW W Head To Head)

दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच अब तक पांच टीव20 मुकाबले खेले गए है. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स का पड़ला भारी रहा हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने चार मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, यूपी वॉरियर्स ने महज एक मुकाबले अपने नाम किए हैं. आकंड़ों से ये साफ़ जाहिर होता हैं कि आज दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं.

पिच रिपोर्ट (Bengaluru Pitch Report)

दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वारियर्स के बीच टूर्नामेंट का आठवां मुकाबला बेंगलुरू में खेला जाएगा. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है. यहां की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका देती है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 170+ का स्कोर बनाना होगा ताकि विरोधी टीम पर दबाव बनाया जा सके. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना आसान रहा है, क्योंकि लक्ष्य का बचाव करना मुश्किल होता है. जो भी टीम टॉस जीतेगी, वह पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

मौसम का हाल (Bengaluru Weather Report)

दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वारियर्स के बीच टूर्नामेंट का आठवां मुकाबला बेंगलुरू में खेला जाएगा. मैच के दौरान बेंगलुरु में मौसम साफ रहेगा और तापमान 28-32°C के बीच रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे मैच बिना किसी रुकावट के खेला जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दिल्ली कैपिटल्स: शेफाली वर्मा, मेग लेनिंग (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऐलिस कैप्सी, मरिज़ैन कैप, सारा ब्रायस (विकेटकीपर), अन्नाबेल सदरलैंड, राधा यादव, जेस जोनासेन, तितास साधु, शिखा पांडे.

यूपी वॉरियर्स: दीप्ति शर्मा (कप्तान), किरण नवगिरे, ताहलिया मैक्ग्रा, ग्रेस हैरिस, उमा छेत्री (विकेटकीपर), पूनम खेन्मार, सोफी एक्लेस्टोन, गौहर सुल्ताना, राजेश्वरी गायकवाड़, चमारी अटापथ्थु, साइमा ठाकुर.