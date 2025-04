CSK vs PBKS, TATA IPL 2025 49th Match Winner Prediction: पंजाब किंग्स को हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज करने उतरेगी चेन्नई सुपर किंग्स, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Chennai Super Kings vs Punjab Kings, TATA IPL 2025 49th Match Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 49वां मुकाबला आज यानी 30 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स (CSK vs PBKS) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में पंजाब किंग्स की टीम ने अब तक नौ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स ने पांच मैच जीते हैं और तीन में शिकस्त का सामना किया है. जबकि एक मैच बारिश की वजह से धूल गया था. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सीजन ठीक नहीं रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 7 में शिकस्त का सामना किया है. CSK vs PBKS, TATA IPL 2025 49th Match Toss Winner Prediction: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कौनसी टीम जीत सकती हैं टॉस

इस सीजन में सीएसके ने निराशाजनक प्रदर्शन किया हैं. एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने नौ मैचों में महज दो जीते हैं और सात हारे हैं. चार अंकों के साथ चेन्नई की टीम अंक तालिका में दसवें पायदान पर है. पंजाब किंग्स की स्थिति अच्छी है. इस सीजन में सीएसके की अगुवाई एमएस धोनी (MS Dhoni) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम अंक तालिका में फिलहाल 5वें स्थान पर है.

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अब तक पंजाब किंग्स के खिलाफ 8 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने 34.43 की औसत और 114.76 की स्ट्राइक रेट से 241 रन बनाए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 13 पारियों में 22.36 की औसत और 106.60 की स्ट्राइक रेट के साथ 290 रन बनाए हैं. इस दौरान श्रेयस अय्यर ने एक अर्धशतक जड़ा हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (PBKS vs CSK Head To Head)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबतक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. अब तक दोनों टीमों के बीच मैचों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ला भारी रहा हैं. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स को महज 15 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह दूसरी भिड़ंत है. पहली भिड़ंत में पंजाब किंग्स की टीम ने 18 रन से जीत दर्ज की थी. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबला खेला गया था. दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबले अपने नाम किए थे.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (CSK vs PBKS Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर पंजाब किंग्स की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. पंजाब किंग्स के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 49वां टी20 मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

पंजाब किंग्स की जीत की संभावना: 60%

चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की संभावना: 40%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर

चेन्नई सुपर किंग्स: शेख रशीद, आयुष म्हात्रे, दीपक हुडा, सैम करन, रविंद्र जडेजा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), नूर अहमद, खलील अहमद और मथीशा पथिराना.

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

नोट: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.