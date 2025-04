CSK vs KKR T20 Stats In TATA IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, TATA IPL 2025 25th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 25वां मुकाबला कल यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में सीएसके की अगुवाई ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikawad) कर रहे हैं. जबकि, केकेआर की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अबतक कुछ खास नहीं रहा है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के मैच का स्कोरकार्ड

इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अबतक कुल पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान सीएसके को महज एक मैच में जीत मिली हैं. जबकि, चार मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा हैं. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अबतक पांच मैच खेले हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स को दो मैच में जीत और तीन में हार मिली है. ये मुकाबला एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें के एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (CSK vs KKR Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अबतक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ला भारी रहा हैं. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, कोलकाता नाइट राइडर्स को महज 10 मैच में जीत नसीब हुई हैं. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी थीं. इस मुकाबले को जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज एमएस धोनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 28 पारियों में 42.77 की औसत और 130.82 की स्ट्राइक रेट से 556 रन बनाए हैं. इस दौरान एमएस धोनी के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं. एमएस धोनी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 66 रन है. एमएस धोनी के अलावा रुतुराज गायकवाड़ ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 8 मैच में 133.47 की स्ट्राइक रेट से 327 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में सीएसके के स्टार आलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 7.36 की इकॉनमी से कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 31 मैच में 22 विकेट लिए हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर

कोलकाता नाइट राइडर्स की मौजूदा टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 18 मैचों में 21.13 की औसत और 120.53 की स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए हैं. इस दौरान अजिंक्य रहाणे का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 76 रन रहा है. अजिंक्य रहाणे के अलावा विस्फोटक आलराउंडर आंद्रे रसेल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 13 पारियों में 35.67 की औसत और 164.62 की स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में सुनील नारायण ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 6.44 की इकॉनमी से 23 विकेट लिए हैं.

एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास में एमए चिदंबरम स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सीएसके की टीम ने आठ मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि चार में उसे हार का सामना करना पड़ा हैं. इस मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 74 मुकाबले खेले हैं. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स को 51 मैच में जीत और 22 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मैदान पर 15 मैच खेले हैं. इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स को पांच मैच में जीत और 10 मैच में हार का सामना करना पड़ा है.