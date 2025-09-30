IND-W vs SL-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Scorecard: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को दिया 270 रनों का लक्ष्य, लोअर आर्डर ने बचाई लाज, देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारतीय महिला टीम ( Photo Credit: X/@BCCIWomen)

Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी(Guwahati ) के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम(Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन करते हुए 47 ओवर में 8 विकेट खोकर 269 रन का दमदार स्कोर खड़ा किया है. इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करने वाली श्रीलंकाई टीम के सामने अब जीत के लिए 270 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है. श्रीलंका महिला टीम ने कसा शिकांजा, भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाई, 150 रन से पहले गिरे 6 विकेट

भारतीय पारी की शुरुआत खराब रही जब स्मृति मंधाना महज 8 रन (10 गेंद, 2 चौके) बनाकर 3.2 ओवर में उदेशिका प्रबोधनी की गेंद पर विष्मी गुणरत्ने के हाथों कैच आउट हो गईं. हालांकि, प्रतिका रावल ने 37 रन (59 गेंद, 3 चौके, 1 छक्का) की जिम्मेदार पारी खेली लेकिन 19.2 ओवर में इनोका रानावीरा की गेंद पर विष्मी गुणरत्ने के हाथों कैच होकर पवेलियन लौट गईं. हरलीन देओल ने 48 रन (64 गेंद, 6 चौके) की अर्धशतकीय पारी के साथ टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन 25.1 ओवर में इनोका रानावीरा की गेंद पर कविशा दिलहारी के हाथों कैच हो गईं. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 21 रन (19 गेंद, 2 चौके) का तेज योगदान दिया लेकिन 25.5 ओवर में रानावीरा की ही गेंद पर अनुश्का संजीवनी के हाथों कैच आउट हो गईं.

भारतीय पारी में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जेमिमा रोड्रिगेज को 25.2 ओवर में इनोका रानावीरा ने बोल्ड कर दिया. विकेटकीपर ऋचा घोष भी केवल 2 रन (6 गेंद) बनाकर 26.6 ओवर में चमारी अटापट्टु की गेंद पर उदेशिका प्रबोधनी के हाथों कैच हो गईं. मध्यक्रम के ध्वस्त होने के बाद दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने शानदार साझेदारी की. दीप्ति शर्मा ने 53 रन (53 गेंद, 3 चौके) की अर्धशतकीय पारी खेली जबकि अमनजोत कौर ने 57 रन (56 गेंद, 5 चौके, 1 छक्का) की नाबाद पारी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. अंत में स्नेह राणा ने नाबाद 28 रन (15 गेंद, 2 चौके, 2 छक्के) की तूफानी पारी खेलकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

श्रीलंकाई गेंदबाजों में इनोका रानावीरा सबसे सफल साबित हुईं जिन्होंने 9 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट झटके। उदेशिका प्रबोधनी ने 10 ओवर में 55 रन देकर 2 विकेट लिए जबकि अचिनी कुलसुरिया और चमारी अटापट्टु को एक-एक विकेट मिला. भारतीय टीम ने 47 ओवर तक खेलते हुए 5.72 के रन रेट से स्कोर बनाया. मैच के वर्तमान हालात के अनुसार भारत की जीत की संभावना 88% और श्रीलंका की 12% आंकी जा रही है. अब श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सामने 270 रन के लक्ष्य का पीछा करने की चुनौती है, जो इस धीमी पिच पर आसान नहीं होगा.