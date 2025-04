Best Bowling Figures On IPL debut By Indians: अश्विनी कुमार से लेकर संदीप शर्मा तक, इन भारतीय गेंदबाजों ने IPL डेब्यू में किया शानदार प्रदर्शन; यहां देखें टॉप फोर के नाम

अश्विनी कुमार(Photo credits: X/@IPL)

Best figures On IPL debut By Indians: अश्विनी कुमार ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत शानदार तरीके से की. उन्होंने 31 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ चार विकेट चटकाए. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने दिखाया कि अगर आईपीएल जैसे बड़े मंच पर मौका मिले तो एक युवा अनकैप्ड खिलाड़ी क्या कर सकता है. अश्विनी कुमार ने अजिंक्य रहाणे, आंद्रे रसेल, मनीष पांडे और रिंकू सिंह का विकेट लिया. इस बीच अश्वनी कुमार उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए. जिन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू पर बड़ी छाप छोड़ी. ऐसे में आइए जानतें हैं उन खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने अपने डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन किया है.

अश्विनी कुमार

लीग के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा डेब्यू करने वाले सर्वश्रेष्ठ स्पेल का रिकॉर्ड लगभग 16 वर्षों तक कायम रहा. हालांकि, आईपीएल 2025 में केकेआर के खिलाफ अश्विनी कुमार के प्रयास ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज ने तीन ओवर के अपने स्पेल में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए और आईपीएल डेब्यू पर चार विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए. उभरते हुए तेज गेंदबाज ने अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, मनीष पांडे और आंद्रे रसेल के विकेट लिए. उनके स्पेल ने खेल को पूरी तरह से बदल दिया और मुंबई ने कोलकाता को कुल 116 रनों पर आउट कर दिया। कुमार के बेहद प्रभावशाली स्पेल ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2025 की अपनी पहली जीत हासिल करने में मदद की.

अमित सिंह - 2009 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 3/9

आईपीएल 2009 में राजस्थान रॉयल्स के लिए अमित सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया था. उस सीजन में पांच मैचों में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 10.56 की औसत और 11.67 की स्ट्राइक रेट से नौ विकेट लिए थे. उनकी इकॉनमी 5.43 की प्रभावशाली रही. जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 19 रन देकर 4 विकेट रहा. पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में पूर्व आरआर पेसर ने शानदार गेंदबाजी की. जहां उन्होंने 4 ओवर के अपने स्पेल में 9 रन देकर विकेट लिए. अपने सनसनीखेज स्पेल में अमित ने सनी सोहल, करण गोयल और युवराज सिंह के विकेट लिए. सिंह ने राजस्थान को पंजाब किंग्स को 78 रनों के बड़े अंतर से हराने में मदद की.

विजयकुमार व्यशाक

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए विजयकुमार व्यशाक ने अपने आईपीएल डेब्यू पर शानदार गेंदबाजी की. क्योंकि दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने चार ओवरों में 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए। व्यशाक ने गति, लाइन और लेंथ में विविधता लाने की अपनी क्षमता दिखाई और दुनिया के कुछ बेहतरीन बल्लेबाजों को चकमा दिया. बेंगलुरु में 175 रनों का बचाव करते हुए आरसीबी को शुरुआती विकेटों की जरूरत थी और इस तेज गेंदबाज ने डेविड वार्नर, अक्षर पटेल और ललित यादव के विकेट चटकाए. एक समय पर आरसीबी ने डीसी को 128/9 पर रखा था, हालांकि, अंत में एनरिक नॉर्टजे के धमाकेदार प्रदर्शन ने मेहमान टीम को हार के अंतर को कम करने में मदद की. व्याशक के स्पैल की मदद से आरसीबी ने दिल्ली को 23 रनों से आसानी से हरा दिया.

संदीप शर्मा

संदीप शर्मा को आईपीएल इतिहास के सबसे महान गेंदबाजों में से एक माना जाता है. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने डेब्यू से ही बड़ा प्रभाव छोड़ा. क्योंकि उन्होंने गेंद को अच्छी गति से स्विंग करने की अपनी क्षमता दिखाई. संदीप ने 2013 में किंग्स इलेवन पंजाब के साथ लीग में डेब्यू किया.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ़ मैच में मध्यम गति के गेंदबाज़ ने 3/21 के अपने स्पेल से सभी को प्रभावित किया. स्टार गेंदबाज़ ने हनुमा विहारी, कैमरून व्हाइट और बिप्लब सामंत्रे के विकेट लेकर हैदराबाद को 150 रनों पर रोक दिया. पंजाब यह मैच 30 रनों से हार गया.