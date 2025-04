बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टाटा आईपीएल 2025 मैच में अपना डेब्यू किया और चार विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया. अश्विनी कुमार ने अजिंक्य रहाणे, आंद्रे रसेल, मनीष पांडे और रिंकू सिंह के विकेट झटके। इस बीच अश्विनी कुमार ने गेंद से सनसनी मचा दी और आईपीएल डेब्यू में चार विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए. इस मैच में कोलकाता की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 116 रन पर सिमट गई. जवाब में मुंबई ने 12.5 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया और अपनी पहली जीत दर्ज की.

