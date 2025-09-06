UP T20 League 2025 Match-Fixing Scandal: यूपी टी20 लीग फाइनल से पहले काशी रूद्रास मैनेजर की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने दर्ज की FIR, BCCI को दी गई थी घूस की पेशकश

UP T20 League 2025 Match-Fixing Scandal: यूपी टी20 लीग 2025 की शुरुआत 17 अगस्त से हुई थी और अब तक टूर्नामेंट सुचारू रूप से चल रहा था. लेकिन फाइनल से ठीक पहले यह लीग विवादों में आ गई है. लीग में मैच फिक्सिंग की कोशिशों का मामला सामने आया है, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. बीसीसीआई की एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) को इस मामले की जानकारी काशी रूद्रास टीम के मैनेजर ने दी थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, काशी रूद्रास टीम मैनेजर अर्जुन चौहान को इंस्टाग्राम पर एक आईडी ‘vipss_nakrani’ से संदेश मिला था. संदेश भेजने वाले ने खुद को बड़ा सट्टेबाज बताते हुए 1 करोड़ रुपये में मैच फिक्स कराने की पेशकश की थी. इतना ही नहीं, उसने अर्जुन चौहान को 50 लाख रुपये का अलग से कमीशन देने का भी लालच दिया था. विराट कोहली फैन को हुई उम्रकैद की सज़ा! तमिलनाडु के अरियालुर में शराब के नशे में रोहित शर्मा समर्थक का बल्ले से की थी हत्या
ACU की तत्परता, जाल बिछाया गया
अर्जुन चौहान ने तुरंत ही इस संदिग्ध संदेश की जानकारी बीसीसीआई की एसीयू को दी. एसीयू ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाकर जाल बिछाया. इस दौरान आरोपी ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया और तुरंत नकद या अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने का दावा किया. उसने यहां तक कहा कि उसके साथी मैदान पर मौजूद रहेंगे और खिलाड़ियों को मैच खत्म होने के तुरंत बाद पैसा सौंप देंगे.
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच शुरू
डीसीपी निपुण अग्रवाल ने मामले की पुष्टि की और बताया कि संदिग्ध आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (धोखाधड़ी), 319 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 112 (संगठित अपराध), 62 (अपराध करने का प्रयास), सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 की धारा 3 और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत केस दर्ज हुआ है.
साइबर क्राइम सेल आरोपी के आईपी एड्रेस और ऑनलाइन संपर्कों की जांच कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि आरोपी अकेले काम नहीं कर रहा था और उसके अन्य सट्टेबाजों से भी संबंध हो सकते हैं. विवादों के बीच काशी रूद्रास शनिवार, 6 सितंबर को यूपी टी20 लीग 2025 के फाइनल में मेरठ मैवरिक्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी.