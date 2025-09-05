UAE vs AFG, Tri-Series 2025, Sharjah Weather Report: संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज के छठे मुकाबले से पहले जानिए कैसा रहेगा शारजाह में मौसम का हाल

Sharjah Cricket Stadium(Credit:X/@IPL)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Sharjah Weather Report: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़(UAE T20I Tri-Series) 2025 का छठा मुकाबला 05 सितंबर (शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यूएई ट्राई सीरीज के फाइनलिस्ट तय हो चुके हैं और मेजबान टीम यूएई खिताबी मुकाबले से बाहर हो गई है. लगातार तीन हार के बाद यूएई की टीम को अपनी कई कमजोरियों का सामना करना पड़ा है. उनकी सबसे बड़ी समस्या बल्लेबाज़ी में दमखम की कमी और आखिरी ओवरों में गेंदबाज़ी का कमजोर प्रदर्शन रहा है. अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के छठे मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं दूसरी ओर, अफगानिस्तान ने इन परिस्थितियों में खुद को मजबूत साबित किया है. पाकिस्तान जैसी टीम को हराने से उन्हें आत्मविश्वास भी मिला है और अब उनकी नज़र ट्राई सीरीज जीतने पर होगी. भले ही यह मैच फाइनल के समीकरण को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन दोनों टीमें इसे उन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, जिन्हें अब तक मैदान पर उतरने का अवसर नहीं मिला है. इस लिहाज से यह मुकाबला टीमों के लिए प्रयोग और रणनीति दोनों को परखने का मंच बनेगा.

शारजाह में मौसम का हाल(Sharjah Weather Report)

यूएई बनाम अफगानिस्तान मैच के लिए मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है, तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और आर्द्रता लगभग 20-25% होगी, जिससे खिलाड़ियों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है, ऐसे में मैच पूरे 40 ओवर खेला जाने की उम्मीद है. पिच बल्लेबाज़ों के लिए अनुकूल है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज़ गेंदबाज़ों को भी मदद मिलने की संभावना है, जिससे वे नई गेंद से बढ़िया स्विंग और अतिरिक्त उछाल हासिल कर सकते हैं.