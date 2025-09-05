UAE vs AFG, T20I Tri-Series 2025 Preview: अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के छठे मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Preview: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़(UAE T20I Tri-Series) 2025 का छठा मुकाबला 05 सितंबर (शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यूएई ट्राई सीरीज के फाइनलिस्ट तय हो चुके हैं और मेजबान टीम यूएई खिताबी मुकाबले से बाहर हो गई है. लगातार तीन हार के बाद यूएई की टीम को अपनी कई कमजोरियों का सामना करना पड़ा है. उनकी सबसे बड़ी समस्या बल्लेबाज़ी में दमखम की कमी और आखिरी ओवरों में गेंदबाज़ी का कमजोर प्रदर्शन रहा है. शारजाह में यूएई बनाम अफगानिस्तान के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

वहीं दूसरी ओर, अफगानिस्तान ने इन परिस्थितियों में खुद को मजबूत साबित किया है. पाकिस्तान जैसी टीम को हराने से उन्हें आत्मविश्वास भी मिला है और अब उनकी नज़र ट्राई सीरीज जीतने पर होगी. भले ही यह मैच फाइनल के समीकरण को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन दोनों टीमें इसे उन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, जिन्हें अब तक मैदान पर उतरने का अवसर नहीं मिला है. इस लिहाज से यह मुकाबला टीमों के लिए प्रयोग और रणनीति दोनों को परखने का मंच बनेगा.

टी20 में संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफ़ग़ानिस्तान हेड टू हेड रिकार्ड्स (UAE vs AFG Head to Head Records): संयुक्त अरब अमीरात और अफ़ग़ानिस्तान के बीच अब तक दोनों टीमों के बीच 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले गए हैं. इनमें से अफ़ग़ानिस्तान ने 10 मुकाबले जीते हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात को सिर्फ 3 मैचों में जीत नसीब हुई है.

यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज 2025 के छठे टी20 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (UAE vs AFG Key Players To Watch Out): मोहम्मद वसीम, आसिफ खान, जुनैद सिद्दीक़ी, राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज़ और मोहम्मद नबी इस मुकाबले में सबकी नज़रें इन खिलाड़ियों पर होंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (UAE vs AFG Mini Battle): यूएई के हर्षित कौशिक और अफगानिस्तान के राशिद खान के बीच की टक्कर रोमांचक रहेगी. वहीं रहमानुल्लाह गुरबाज़ और जुनैद सिद्दीकी की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज 2025 का छठा टी20 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज 2025 के छठे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर आसानी से मुकाबला देख सकते हैं.

यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज 2025 के छठे टी20 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन (UAE vs AFG Probable Playing XI)

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(UAE): मुहम्मद वसीम (कप्तान), मोहम्मद जुहैब, आसिफ खान, एथन कार्ल डिसूजा, हर्षित कौशिक, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), ध्रुव पाराशर, मुहम्मद सगीर खान, हैदर अली प्रथम, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी

अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(AFG): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), फजलहक फारूकी, अल्लाह मोहम्मद गजनफर, नूर अहमद