NEP vs WI 1st T20I 2025 Preview: नेपाल बनाम वेस्टइंडीज पहले टी20 मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, Key प्लेयर्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज (Photo credit: X/@CricketNep)

Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Preview: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच ऐतिहासिक टी20I सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर (शनिवार) को यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह मैच नेपाल क्रिकेट के इतिहास में खास है क्योंकि पहली बार नेपाल को आईसीसी पूर्ण सदस्य (Full Member) टीम के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलने का मौका मिला है. वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में अकील होसेन की कप्तानी में उतरेगी, जो नियमित कप्तान शाई होप की अनुपस्थिति में वे टीम की कप्तानी करेंगे. कैरेबियाई टीम में अकीम ऑगस्ट और आमिर जंगू समेत पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी तक कैप नहीं मिली है, जबकि जेसन होल्डर, काइल मेयर्स और फैबियन एलन जैसे अनुभवी खिलाड़ी अनुभव और संतुलन प्रदान करेंगे. शारजाह में खेला जाएगा नेपाल बनाम वेस्टइंडीज 3 मैचों का रोमांचक टी20 सीरीज, जानिए टाइम टेबल और वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

पिछले एक साल में वेस्टइंडीज का प्रदर्शन टी20I में खास नहीं रहा है. टीम को इस कैलेंडर इयर में 12 में से सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है. हालांकि, नेपाल के खिलाफ वे अनुभव और डैप्थ की वजह से फेवरीट माने जा रहे हैं. नेपाल ने इस चुनौती के लिए अपनी टीम में अहम नाम लौटाए हैं. मोहम्मद आदिल आलम और सुदीप जोरा की वापसी टीम को मजबूती देगी. कप्तान रोहित पौडेल के साथ उप-कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी रहेंगे, जबकि संदीप लामिछाने और ललित राजभंशी स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. शारजाह की धीमी विकेट पर ये स्पिनर बड़ा रोल निभा सकते हैं.

नेपाल ने इस वर्ष आठ टी20I मुकाबलों में से चार में जीत हासिल की थी, जिनमें कुशल भर्टेल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. हालांकि नेपाल के ऊपरी क्रम को प्रभावशाली प्रदर्शन करना होगा, ताकि टीम को सकारात्मक नतीजा मिल सके. दोनों टीमों का यह पहला आमना-सामना है, इससे पहले नेपाल ने वेस्टइंडीज-A के खिलाफ 2024 में पांच मैच खेले थे, जिसमें उन्हें दो में जीत मिली थी.

टी20 में नेपाल बनाम वेस्टइंडीज हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स (NEP vs WI Head to Head Records): यह टी20I सीरीज दोनों टीमों के बीच फुल इंटरनेशनल फॉर्मेट में पहली बार होगी. इससे पहले नेपाल ने वेस्टइंडीज-A से मुलाकात की थी, लेकिन वेस्टइंडीज सीनियर टीम से यह पहली भिड़ंत है.

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज पहले टी20 2025 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs SL Key Players To Watch Out): रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, अकील होसेन जैसे खिलाड़ी इस मैच में सबकी निगाहों का केंद्र होंगे. वेस्टइंडिज के स्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में नेपाल सीरीज जीतकर इतिहास रचना चाहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (IND vs SL Mini Battle): वेस्टइंडिज बल्लेबाज काइल मेयर्स और नेपाल के तेज गेंदबाज संदीप लामिछाने की टक्कर देखने लायक होगी. वहीं अकील होसेन बनाम रोहित पौडेल की भिड़ंत भी मैच का पासा पलट सकती है.

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20I 2025 कब और कहां आयोजित होगा?

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर (शनिवार) को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा.

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20I का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए नेपाल बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20I मैच भारत में केवल ऑनलाइन FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए उपलब्ध रहेगा. इस मुकाबले का कोई टेलीविजन प्रसारण नहीं होगा, इसलिए फैंस को लाइव मैच देखने के लिए FanCode का सहारा लेना होगा.

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20I संभावित प्लेइंग इलेवन:

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: कुशल भर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, लोकेश बाम, कुशल मल्ला, गुलशन झा, सोमपाल कामी, संदीप लामिछाने, ललित राजवंशी

वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), काइल मेयर्स, केसी कार्टी, आमिर जंगू, एकेम ऑगस्टे, जेसन होल्डर, फैबियन एलन, अकील होसेन (कप्तान), शमार स्प्रिंगर, ओबेड मैकॉय, जेडिया ब्लेड्स