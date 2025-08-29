AFG vs PAK 2025, Sharjah Cricket Stadium Pitch Records And Stats: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान ट्राई सीरीज मैच से पहले जानिए शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

Sharjah Cricket Stadium(Credit:X/@IPL)

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Pitch Records And Stats: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम यूएई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 (UAE Tri-Series) 2025 का पहला मुकाबला 29 अगस्त (शुक्रवार) से शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. शारजाह क्रिकेट स्टेडियम को क्रिकेट इतिहास में एक प्रतिष्ठित वेन्यू के रूप में जाना जाता है, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर में स्थित है. यह मैदान 1982 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेज़बानी करने लगा और खासतौर पर अपनी धीमी व स्पिन मददगार पिच के लिए प्रसिद्ध है. इसकी दर्शक क्षमता लगभग 16,000 है. यूएई ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में अफ़ग़ानिस्तान से भिड़ेगी पाकिस्तान, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, मौसम, पिच रिपोर्ट और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

यह अब तक कई बड़े टूर्नामेंट्स और रोमांचक मुकाबलों का गवाह बन चुका है. यहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आमना-सामना हमेशा ही दर्शकों के लिए रोमांच लेकर आता है. क्या राशिद खान और उनकी स्पिन तिकड़ी पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी पर हावी होंगे? जानिए शारजाह टी20 के पिच और रिकॉर्ड्स से जुड़े अहम आंकड़े के बारे में डिटेल्स में जानें..

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम पिच के आंकड़े (Sharjah Cricket Stadium Pitch Stats)

कुल टी20आई मैच: शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कुल 41 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं. यह आंकड़ा इस मैदान को टी20 क्रिकेट में सबसे व्यस्त और चर्चित स्थलों में से एक बनाता है.

पहली पारी में बल्लेबाज़ी करते हुए जीते गए मैच: इस मैदान पर अब तक 24 मैच ऐसे रहे हैं जिनमें पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीम विजयी रही. इसका मतलब है कि यहां रन बोर्ड पर खड़ा करना अक्सर फायदेमंद साबित होता है.

पहली पारी में गेंदबाज़ी करते हुए जीते गए मैच: शारजाह में 17 मैच ऐसे भी रहे हैं जिनमें लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली. हालांकि रात में चेज़ करना आसान नहीं होता, यही वजह है कि टॉस का असर यहां काफी दिखता है.

पहली पारी का औसत स्कोर: इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 142 रन है. यह बताता है कि बल्लेबाज़ों को शुरुआत में रन बनाने का मौका मिलता है, लेकिन पारी आगे बढ़ने पर हालात कठिन होते जाते हैं.

दूसरी पारी का औसत स्कोर: दूसरी पारी में यहां का औसत स्कोर केवल 120 रन है. यह साफ करता है कि लक्ष्य का पीछा करना खासकर रोशनी में चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

अब तक का सर्वोच्च स्कोर: शारजाह में टी20आई का सबसे बड़ा स्कोर 215/6 है, जो अफगानिस्तान ने 10 जनवरी 2016 को ज़िम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था.

सबसे न्यूनतम स्कोर: इस मैदान पर अब तक का सबसे छोटा स्कोर 38 रन है, जो हांगकांग ने 2 सितंबर 2022 को पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था. उस मैच में पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने विरोधी टीम को 10.4 ओवर में ही ढेर कर दिया था.

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Sharjah Cricket Stadium Pitch Report): शारजाह की पिच परंपरागत रूप से धीमी और नीची मानी जाती है. जैसे-जैसे पारी आगे बढ़ती है, बल्लेबाज़ी करना मुश्किल होता जाता है. स्पिन गेंदबाज़ यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं क्योंकि दोनों छोर से टर्न और पकड़ आसानी से मिलती है. तेज़ गेंदबाज़ नई गेंद से थोड़ी मदद ले सकते हैं, लेकिन आगे खेल पूरी तरह धैर्य और स्पिन से जूझने का होता है. रोशनी में लक्ष्य का पीछा हमेशा आसान नहीं होता और 150-160 का स्कोर यहां अक्सर जीत के लिए काफी माना जाता है.

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम रिकॉर्ड्स (Sharjah Cricket Stadium Records)

मोस्ट रन: अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी शारजाह में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं. उन्होंने 2013 से 2024 तक खेले गए 25 मैचों में 480 रन बनाए, उनका औसत 25.26 और स्ट्राइक रेट 139.94 रहा हैं.

बेस्ट बल्लेबाज़ी फिगर: इस मैदान पर सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी अफगानिस्तान के मोहम्मद शहज़ाद ने खेली है. उन्होंने 10 जनवरी 2016 को ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 67 गेंदों पर 118 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल थे.

मोस्ट विकेट: अफगानिस्तान के राशिद खान शारजाह में सबसे सफल गेंदबाज़ हैं. उन्होंने 2016 से 2024 के बीच खेले गए 14 मैचों में 27 विकेट झटके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 रहा और इकोनॉमी रेट 5.41 के आसपास रहा हैं.

बेस्ट गेंदबाज़ी फिगर: इस मैदान पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी प्रदर्शन अफगानिस्तान के समिउल्लाह शिनवारी के नाम दर्ज है. उन्होंने 24 नवंबर 2013 को केन्या के खिलाफ 5 विकेट 13 रन देकर चटकाए थे.