AFG vs PAK, UAE T20I Tri-Series 2025 Preview: यूएई ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में अफ़ग़ानिस्तान से भिड़ेगी पाकिस्तान, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, मौसम, पिच रिपोर्ट और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Preview: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 29 अगस्त(शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. पाकिस्तान की कमान आगा सलमान संभालेंगे. ‘ग्रीन ब्रिगेड’ को इस बार अपने दो अनुभवी खिलाड़ियों बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान के बिना उतरना होगा, जिन्हें टी20आई टीम से बाहर कर दिया गया है. हालांकि पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है क्योंकि वह वेस्टइंडीज़ को टी20 सीरीज़ में हराकर यहां पहुंच रहा है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

वहीं, दूसरी ओर राशिद खान की अगुवाई वाली टीम इस दौरान अपने संयोजन को मज़बूत करने और नए खिलाड़ियों को परखने पर ध्यान देगी. तेज़ गेंदबाज़ अब्दुल्लाह अहमदज़ई और स्पिनर एएम ग़ज़नफर इस सीरीज़ में अपना डेब्यू कर सकते हैं. टीम के लिए एक और राहत की खबर है कि सलामी बल्लेबाज़ इब्राहिम ज़द्रान वापसी कर चुके हैं, जिससे बल्लेबाज़ी क्रम को मजबूती मिलेगी.

टी20 में पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकार्ड्स(PAK vs AFG Head to Head Records): अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान के बीच अबतक कुल सात टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को महज तीन मैचों में ही जीत नसीब हुई हैं. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान ट्राई सीरीज के पहले टी20 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(PAK vs AFG Key Players To Watch Out): फखर जमान, सलमान आगा, शाहीन शाह अफरीदी, रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान, फजलहक फारूकी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(PAK vs AFG Mini Battle): अफगानिस्तान बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं राशिद खान बनाम सलमान आगा के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

शारजाह में मौसम का हाल(Sharjah Weather Forecast): शारजाह में शुक्रवार की शाम होने वाले अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान मुकाबले के दौरान मौसम साफ और उमस भरा रहने की उम्मीद है. मैच के समय अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. हवा की रफ़्तार लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि आर्द्रता 58 प्रतिशत के आसपास रहेगी. ऐसे हालात खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं.

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Sharjah Cricket Stadium Pitch Report): शारजाह की पिच पारंपरिक रूप से धीमी और नीची रहती है, जिसके चलते बल्लेबाज़ी करना खासकर पारी के मध्य और अंतिम हिस्से में कठिन हो जाता है. इस पिच पर स्पिन गेंदबाज़ों की अहम भूमिका रहती है क्योंकि दोनों छोर से टर्न और पकड़ अच्छी तरह मिलती है. तेज़ गेंदबाज़ नई गेंद से शुरुआत में थोड़ी मदद हासिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे हालात स्थिर होते हैं, खेल धैर्य और स्पिन से जूझने का बन जाता है. रोशनी में लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होता और अक्सर 150-160 का स्कोर भी यहां मैच जीतने वाला साबित हो जाता है.

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान ट्राई सीरीज के पहले टी20 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 29 अगस्त(शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले 08: 00 PM को होगा.

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान ट्राई सीरीज के पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इस ट्राई सीरीज मैच का प्रसारण अधिस्कर किसी भी मीडिया नेटवर्क के पास नहीं हैं. जिसके कारण इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. लेकिन पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड( FanCode) ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगा. जिसे फेंस अपने स्मार्ट टीवी, मोबाइल, टैब समेत अन्य एलेक्ट्रिनिक डेविस पर ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान ट्राई सीरीज के पहले टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फखर जमान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर),सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी.

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, राशिद खान (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अशरफ, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक