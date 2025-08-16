Asia Cup 2025: एशिया कप से पहले टीम इंडिया के ओपनिंग स्लॉट के लिए अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल की टक्कर, जानिए किसका रिकॉर्ड है बेहतर

टीम इंडिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 में हिस्सा लेगी. आठ देशों की इस टी20 प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को मुंबई में होने की संभावना है. ओपनिंग स्लॉट के लिए इस बार चार अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल नाम चर्चा में हैं. इनमें से अभिषेक का खेलना लगभग तय माना जा रहा है. भारत की पिछली टी20 सीरीज़ (इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच) में अभिषेक ने 279 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 219.69 रहा था. बीसीसीआई ने आगामी डोमेस्टिक सीजन के लिए मल्टी-डे क्रिकेट में 'इंजरी रिप्लेसमेंट नियम' किया लागू, ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद लिया बड़ा फैसला- रिपोर्ट

दूसरी ओर, सैमसन का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और वह पांच पारियों में केवल 51 रन ही बना पाए. शुभमन गिल जुलाई 2024 के बाद से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं, हालांकि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में 754 रन बनाने के बाद उनकी वापसी की चर्चा तेज है. वहीं, जायसवाल ने आईपीएल 2025 में 559 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट करीब 160 रहा था. ऐसे में वे भी अभिषेक के संभावित ओपनिंग पार्टनर हो सकते हैं.

अभिषेक शर्मा बनाम यशस्वी जायसवाल – 17 टी20 मैचों के बाद कौन आगे?

कुल रन और औसत: अभिषेक शर्मा ने 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 535 रन बनाए हैं. उनका औसत 33.43 रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 279 रन (औसत 55.80) बनाए, जबकि ज़िम्बाब्वे के खिलाफ चार पारियों में 124 रन और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार पारियों में 97 रन जोड़े. बांग्लादेश के खिलाफ तीन पारियों में वे केवल 35 रन ही बना पाए. यशस्वी जायसवाल ने शुरुआती 17 मैचों में 502 रन बनाए थे. उनका औसत 33.46 रहा. इनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 138 रन, नेपाल के खिलाफ एक पारी में 100 रन और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 90 रन शामिल रहे.

स्ट्राइक रेट की तुलना: अभिषेक ने 17 मैचों के बाद 193.84 का जबर्दस्त स्ट्राइक रेट कायम किया है। इंग्लैंड के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 219.68 रहा. ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 174.64 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 173.21 का स्ट्राइक रेट रहा. जायसवाल ने 17 मैचों में 161.93 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 168.29 और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 157.89 रहा.

50+ पारियां: अभिषेक ने 17 मैचों में चार बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं. इनमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. ज़िम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 47 गेंदों पर 100 रन बनाए थे और इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में 135 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. जायसवाल ने 17 मैचों में पांच बार 50 से ज्यादा रन बनाए – एक शतक और चार अर्धशतक. उनका पहला शतक एशियन गेम्स 2023 में नेपाल के खिलाफ 49 गेंदों पर 100 रन का था.

विजयी पारियों का योगदान: अभिषेक शर्मा 17 मैचों में से 14 मुकाबले भारत को जीत दिलाने वाले मैचों में खेले हैं. इन 13 पारियों में उन्होंने 507 रन बनाए, औसत 39 और स्ट्राइक रेट 200.39 रहा। उनके दोनों शतक और दोनों अर्धशतक जीत दिलाने वाले मुकाबलों में आए. जायसवाल ने 12 जीत वाले मैचों में हिस्सा लिया और 487 रन बनाए. उनका औसत 44.27 और स्ट्राइक रेट 167.35 रहा। उनके सभी पांच 50+ स्कोर भारत की जीत में आए.

आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल का औसत थोड़ा बेहतर है, जबकि अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट और मैच-विनिंग पारियां कहीं अधिक प्रभावशाली हैं. ऐसे में एशिया कप 2025 में भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने चुनौती होगी कि स्थिरता लाने वाले जायसवाल को या विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच पलट देने वाले अभिषेक शर्मा को प्राथमिकता दें.