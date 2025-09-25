PAK vs PAK, Asia Cup 2025 Super 4 Mini Battle: बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर-4 में इन खिलाड़ियों के बीच होगी दिलचस्प जंग, मिनी बैटल तय कर सकते हैं मैच का नतीजा

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Mini Battle: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अहम मुकाबला 25 सितंबर (गुरुवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. जो दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा है. दोनों ही टीमें इस चरण का अपना अंतिम मैच खेलेंगी और जीत हासिल करके फाइनल की दौड़ में बने रहने की कोशिश करेंगी. अंक तालिका के लिहाज़ से यह मुकाबला निर्णायक साबित होगा. ऐसे में मैदान पर खिलाड़ियों की मिनी बैटल्स मैच के रोमांच को और भी बढ़ा देंगी. पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश Asia Cup 2025 सुपर 4 मैच में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

इसके अलावा अन्य मिनी बैटल्स भी इस मुकाबले को और रोचक बनाएंगी. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और बांग्लादेश के स्पिन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के बीच जंग मध्य ओवरों में मैच की दिशा तय कर सकती है. वहीं, डेथ ओवरों में बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ तस्कीन अहमद और पाकिस्तान के पावर-हिटर आज़म खान का आमना-सामना भी निर्णायक साबित हो सकता है.

सलमान मिर्ज़ा बनाम परवेज़ हुसैन इमोन

पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन अफरीदी इस टूर्नामेंट में नई गेंद से अपनी धारदार गेंदबाज़ी के लिए सुर्खियों में हैं. उनका सामना बांग्लादेश के आक्रामक ओपनर परवेज़ हुसैन इमोन से होगा. इमोन पावरप्ले में तेज़ रन बनाने के लिए मशहूर हैं और विपक्षी गेंदबाज़ों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाते हैं. अगर सशाहीन अफरीदी अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से इमोन को जल्दी आउट कर देते हैं तो पाकिस्तान की बढ़त तय मानी जाएगी. वहीं, अगर इमोन टिक गए और बड़े शॉट्स खेलने लगे, तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है. यह टक्कर पावरप्ले में मैच का पूरा समीकरण बदल सकती है.

मुस्ताफिजुर रहमान बनाम फखर ज़मान

दूसरी ओर, बांग्लादेश के अनुभवी गेंदबाज़ मुस्ताफिजुर रहमान और पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज़ फखर ज़मान के बीच जंग भी उतनी ही रोमांचक रहेगी. रहमान अपनी स्लोअर गेंदों, कटर्स और घातक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं. वह विपक्षी बल्लेबाज़ों की लय बिगाड़ने में माहिर हैं. वहीं, फखर ज़मान बड़े मैचों में ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी से टीम को मज़बूत शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं. अगर रहमान उन्हें शुरुआती ओवरों में रोकने में सफल रहे, तो पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी पर दबाव आ सकता है. वहीं, अगर फखर लय पकड़ लेते हैं, तो रहमान और बांग्लादेश दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है.