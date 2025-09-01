Bangladesh vs Netherlands, 2nd T20I 2025 Sylhet Pitch Report: सिलहट में बांग्लादेश के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या नीदरलैंड के गेंदबाज रचेंगे नया इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Sylhet Pitch Report: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. जबकि, नीदरलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहीं हैं. जबकि, नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Bangladesh vs Netherlands, 2nd T20I 2025 Live Streaming In India: बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश ने तीन मैचों की टी20 सीरीज़ की शानदार शुरुआत करते हुए पहला मुकाबला आठ विकेट से अपने नाम किया है. टीम के कप्तान लिटन दास ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. इससे पहले गेंदबाजी में तस्कीन अहमद छा गए, जिन्होंने घातक स्पेल डालते हुए चार विकेट झटके और नीदरलैंड्स को 20 ओवर में केवल 136 रन पर रोक दिया था. यह प्रदर्शन बांग्लादेश के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हुआ.

वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड्स की टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी और उनका प्रदर्शन फीका रहा था. हालांकि, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में टीम पहली बार बांग्लादेश की सरजमीं पर टी20 प्रारूप में खेल रही है. ऐसे में उनका दारोमदार टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर रहेगा, जो पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने का प्रयास करेंगे. आने वाले मुकाबलों में नीदरलैंड्स के लिए लय पकड़ना बेहद जरूरी होगा ताकि सीरीज़ में वापसी की जा सके.

यह दोनों देशों के बीच टी20 प्रारूप का पहला सीरीज हैं, इसलिए मैच को ऐतिहासिक माना जा रहा है. एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज़ बांग्लादेश के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. बांग्लादेश हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में रही है और पिछले पांच मैचों में चार जीत हासिल की हैं.

वहीं, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में नीदरलैंड्स की टीम भी इस सीरीज़ में बड़े इरादों के साथ उतरेगी. नीदरलैंड्स ने हाल के पांच टी20 मुकाबलों में तीन में जीत दर्ज की है. टीम का मकसद एशियाई दिग्गजों को उनके घरेलू मैदान पर हराकर बड़ा उलटफेर करना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs NED Head to Head Records)

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स के बीच अब तक छह टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने पांच बार जीत दर्ज की है जबकि नीदरलैंड्स को महज एक जीत नसीब हुई है. इस सीरीज में नीदरलैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Sylhet International Cricket Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज यानी 1 सितंबर को सिलहट के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. सिलहट क्रिकेट ग्राउंड पर अब तक कुल 60 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 35 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 25 मैच जीते हैं.

इस मैदान पर पहली इनिंग का औसत स्कोर 132 रन रहा है, वहीं यहां टी2 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर 210/4 बना है जो कि श्रीलंका ने मेजबान टीम बांग्लादेश के खिलाफ साल 2018 में बनाया था. सिलहट के मैदान पर एक संतुलित विकेट देखने को मिलता है, ऐसे में क्रिकेट फैंस को बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs NED 2nd T20I Likely Playing XI)

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तंजीद हसन, तौहीद हृदॉय, नुरुल हसन, जकर अली, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्ताफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन, टास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम.

नीदरलैंड्स (NED Likely Playing XI): विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ’डॉड, तेजा निदामनुरु, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नोआ क्रोस, सेड्रिक डी लांगे, टिम प्रिंगल, पॉल वान मीकरन, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, सिकंदर जुल्फिकार.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.