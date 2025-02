Bangladesh vs India, 2nd Match Live Toss & Scorecard: बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

भारत बनाम बांग्लादेश(Credits: X)

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 2nd Match Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा मैच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 20 फरवरी को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्राफी में यह पहला मैच हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. दूसरी ओर, बांग्लादेश की कमान नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) के हाथों में हैं. इस बीच आज के मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान उतर रहीं हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

टीम इंडिया: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव.

CT 2025. India XI: R Sharma(C), S Gill, V Kohli, S Iyer, KL Rahul (wk), H Pandya, R Jadeja, A Patel, K Yadav, M Shami, H Rana. https://t.co/ggnxmdG0VK #BANvIND #ChampionsTrophy — BCCI (@BCCI) February 20, 2025

बांग्लादेश: तंजीद हसन, सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), तौहीद हृदोय, मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज, जेकर अली, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

CT 2025. Bangladesh XI: T Hasan, S Sarkar, NH Shanto (C), T Hridoy, M Rahim, J Ali (wk), MH Miraz, R Hossain, T Ahmed, T Sakib, M Rahman. https://t.co/ggnxmdGyLi #BANvIND #ChampionsTrophy — BCCI (@BCCI) February 20, 2025

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड