Asia Cup 2025: टीम इंडिया के लिए बुरी खबर! ऋषभ पंत समेत ये तीन स्टार खिलाड़ी नहीं खेलेंगे एशिया कप, जानिए क्या हैं वजह

टीम इंडिया (Photo Credits: @BCCI/X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का मुकाबला 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में शुरू होने जा रहा है और इसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी टक्कर 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच होगी. इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और भारत डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरने वाली है. हालांकि, भारतीय टीम को इस बार कुछ बड़े झटकों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तीन प्रमुख खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. आइए जानते हैं कौन हैं वे स्टार क्रिकेटर जो एशिया कप नहीं खेल पाएंगे. भारत को एशिया कप जैसे अहम टूर्नामेंट में तीन बड़े खिलाड़ियों की कमी जरूर खलेगी, खासकर जब सामने पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम हो. संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल और बाकी युवा खिलाड़ियों पर अब जिम्मेदारी और उम्मीद दोनों बढ़ गई हैं. एशिया कप में 14 सितंबर को होगा भारत-पाक महामुकबाला, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल, वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

ऋषभ पंत: टीम इंडिया के विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत एशिया कप 2025 से बाहर हो गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के पहले दिन बल्लेबाजी करते समय उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण वे तत्काल मैच से बाहर हो गए थे. डॉक्टरों ने उन्हें करीब छह हफ्ते तक आराम की सलाह दी है. इसके कारण पंत न केवल एशिया कप, बल्कि अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज भी मिस करेंगे. उनकी गैरमौजूदगी में संजू सैमसन को पहली पसंद विकेटकीपर की भूमिका मिल सकती है, वहीं ध्रुव जुरेल को भी इस भूमिका में तरजीह मिल रही है. इशान किशन, जो आईपीएल 2025 में एक शानदार शतक के बाद बेहद खराब फॉर्म में रहे, उनकी वापसी की संभावना कम है.

केएल राहुल: पूर्व उप-कप्तान केएल राहुल को एक बार फिर T20I टीम से बाहर किया गया है. राहुल 2022 वर्ल्ड कप के बाद से टी20 टीम से बाहर हैं और 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी शामिल नहीं थे. वे टेस्ट और वनडे प्रारूप में तो नियमित चेहरा बने हुए हैं, लेकिन टी20 टीम में उनकी वापसी लगभग असंभव लग रही है. राहुल अब तक 72 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2,265 रन बना चुके हैं, लेकिन अब उनकी टी20 कैप्स बढ़ने की उम्मीद नहीं है.

नितीश कुमार रेड्डी: नितीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के दौरे पर अपना टी20 डेब्यू किया था और टेस्ट टीम में जगह बनाई, वे भी एशिया कप से बाहर रहेंगे. नितीश इस समय घुटने की चोट से जूझ रहे हैं और दक्षिण क्षेत्र की दलीप ट्रॉफी टीम में भी चयनित नहीं हुए हैं. उनकी फिटनेस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे उनका एशिया कप की टीम में चयन लगभग नामुमकिन हो गया है.