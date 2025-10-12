IND-W vs AUS-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Toss & Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Australia Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वूमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का एक बड़ा मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. दोनों टीमें इस प्रमुख टूर्नामेंट में अपने अभियान को मजबूत करने के लिए उतरेंगी, जिसमें भारत महिला टीम को न्यूजीलैंड महिला टीम के खिलाफ मिली हार के बाद वापसी करनी होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम, जो वर्तमान में बिना हारे है, अपनी अजेयता बनाए रखने का प्रयास करेगी. यह भी पढ़ें: महिला वनडे वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारतीय महिला जबाज, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन
ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been put into bat first 👍
Updates ▶ https://t.co/VP5FlL3pWw#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS
जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी
A look at #TeamIndia's Playing XI 🙌
An unchanged team for #INDvAUS 👍
Updates ▶ https://t.co/VP5FlL3pWw #WomenInBlue | #CWC25
ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एलिसा हीली (विकेट कीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गर्थ, अलाना किंग, मेगन शुट्ट
World Cup 2025. AUSTRALIA XI: A. Healy (c)(wk), P. Litchfield, E. Perry, B. Mooney, A. Sutherland, A. Gardner, T. McGrath, K. Garth, A. King, M. Schutt, S Molineux.
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
ICC टूर्नामेंट का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है, और दर्शक मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देख सकते हैं. वहीं, JioHotstar OTT प्लेटफॉर्म पर मैच का लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल, स्मार्ट टीवी, टैब समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर उपलब्ध होगा.