Australia Women vs New Zealand Women, ICC Womens World Cup 2025 2nd Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 327 रनों का टारगेट, एशले गार्डनर ने खेली शानदार 115 रन की पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

एशले गार्डनर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs New Zealand Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 2nd Match Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई एलिसा हीली (Alyssa Healy) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान सोफी डिवाइन (Sophie Devine) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Australia, 1st T20I Match 2025 Video Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, मिशेल मार्श ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें AUS बनाम NZ मैच का वीडियो हाइलाइट्स

इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में खेला गया था. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 291 रनों का टारगेट डिफेंड करते हुए 75 रनों से जीता था. इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम 43.3 ओवर ही मैदान पर टिक पाई थी और 215 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत है. कप्तान और विकेटकीपर एलिसा हीली के अलावा एलिस पेरी, बेथ मूनी और ग्रेस हैरिस से ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी आक्रमण भी संतुलित है, जिसमें मेगन शुट्ट और किम गर्थ तेज गेंदबाजी करेंगी, और स्पिन गेंदबाज़ी अलाना किंग और एश्ले गार्डनर संभालेंगी.

न्यूज़ीलैंड की अगुवाई अनुभवी सोफी डिवाइन कर रही हैं. सलामी बल्लेबाज़ सूज़ी बेट्स और जॉर्जिया प्लिमर हैं, जबकि मध्य क्रम की कमान अमेलिया केर संभालेंगी. टीम के पास जेस केर और ली ताहुहु की तेज गेंदबाजी और अमेलिया केर और ईडन कार्सन की स्पिन के साथ संतुलित गेंदबाजी आक्रमण है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia Women National Cricket Team vs New Zealand Women National Cricket Team Match Scorecard)

Time to chase at Holkar Stadium! Wickets shared across the bowling unit with three each for Lea Tahuhu (3-42) & Jess Kerr (3-59). Follow the chase LIVE in NZ on @skysportnz 📺 Live scoring | https://t.co/wrKGI3Fct0 📷 = ICC/Getty #CWC25 #AUSvNZ pic.twitter.com/MCpscvBtlO — WHITE FERNS (@WHITE_FERNS) October 1, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 40 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 49.3 ओवरों में 326 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एशले गार्डनर ने सबसे ज्यादा 115 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान एशले गार्डनर ने 83 गेंदों पर 16 चौका और एक छक्का लगाई. एशले गार्डनर के अलावा फोएबे लिचफील्ड ने 45 रन बनाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम को ब्री इलिंग ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से ली ताहुहु और जेस केर ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. ली ताहुहु और जेस केर के अलावा ब्री इलिंग और अमेलिया केर ने दो-दो विकेट चटकाए. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 327 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: , ओवर (एलिसा हीली 19 रन, फोबे लिचफील्ड 45 रन, एलिस पेरी 33 रन, बेथ मूनी 12 रन, एनाबेल सदरलैंड 5 रन, एशले गार्डनर 115 रन, ताहलिया मैकग्राथ 26 रन, सोफी मोलिनक्स 14 रन, अलाना किंग 14 रन, किम गर्थ 38 रन और डार्सी ब्राउन नाबाद 1 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (ब्री इलिंग 2 विकेट, अमेलिया केर 2 विकेट, ली ताहुहु 3 विकेट और जेस केर 3 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.